Extraño pero cierto, la Generación Z se muestra reacia a conseguir un trabajo

Jacarta – Generación Z (generación Z) no anheles hasta el departamento incluso tienden a negarse promociónestá exento de un aumento salarial o de un departamento «significativo». Según la Generación Z, el estatus como jefe Ya no es un símbolo de éxito, sino una carga adicional que en realidad amenaza el equilibrio de la vida.

La promoción o ascenso se convierte en un ‘símbolo’ del éxito profesional de alguien. La Generación Z da más importancia a la estabilidad, la seguridad y el equilibrio (equilibrio vida laboral) lo que se conoce como minimalismo profesional.

La Generación Z se centra en trabajos relativamente seguros, ingresos estables y tiempo libre para vidas personales, pasatiempos o proyectos paralelos más significativos. Los trabajadores jóvenes también hacen hincapié en los límites claros entre el trabajo y la vida personal.

Citado de Engoo el martes 14 de octubre de 2025, encuesta Lo último del sitio de empleo Glassdoor muestra que hasta el 68 por ciento de los trabajadores de la Generación Z no están interesados ​​en puestos gerenciales a menos que vayan acompañados de un salario adicional o un puesto verdaderamente significativo.

Para la Generación Z, un jefe no es el objetivo principal porque una profesión segura y confiable es mucho más importante que buscar un «estatus» en la oficina. No sorprende que cada vez más jóvenes elijan carreras en sectores como la salud, la educación, el gobierno y la experiencia técnica.

«Siempre bromeo: no sueño con trabajar», dijo un miembro de la comunidad Glassdoor.

Este cambio de mentalidad no es gratuito. La ola de despidos masivos en los sectores de tecnología y finanzas abrió los ojos de la Generación Z sobre lo rápido que pueden desaparecer los empleos. Mientras tanto, la aparición de la inteligencia artificial (IA) aumenta la ansiedad sobre el futuro del mundo laboral.

Ahora, el ascenso ya no significa garantía de futuro. Se considera que un puesto alto supone una carga adicional porque las horas de trabajo son más largas, se pierden los fines de semana y existe el riesgo de fatiga mental (agotamiento).

En comparación con buscar un salario alto desde un puesto directivo, la mitad de los encuestados de Glassdoor que pertenecen a la Generación Z prefieren tener un trabajo secundario (segundo trabajo). Desde proyectos creativos, pequeñas empresas hasta trabajadores autónomos (persona de libre dedicación).

Curiosamente, el trabajo adicional no es sólo una forma de aumentar los ingresos. Esta profesión es un espacio para canalizar la pasión y encontrar sentido a la vida fuera del trabajo principal.