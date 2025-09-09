¡Extraño! El automóvil del director de imparsial está robado, documentos perdidos, objetos de valor que quedan

Yakarta, Viva – Móvil Propiedad del director De imparratoriaArdi, robado por una persona desconocida cuando se estacionó en el área de Jatiasih, Bekasi, lunes por la noche, 8 de septiembre de 2025. El vaso lateral del automóvil se rompió, una bolsa que contiene documento La institución importante se pierde.

Pero extrañamente, otros objetos de valor como las billeteras a los espejos permanecen intactos. Sintiéndose extraño, Ardi informó de inmediato este incidente para Polda Metro Jaya. El informe se registra con el número LP/B/6318/IX/2025/Spkt/Polda Metro Jaya el 9 de septiembre de 2025.

Ardi dijo que el incidente comenzó cuando se detuvo comiendo en un restaurante en Jalan Wibawa Mukti, Jatisari, Jatiasih, Bekasi. Solo dejó el auto durante unos 25 minutos. Cuando regresó, el parabrisas fue destruido.

«Luego me informé al lugar para comer si mi auto estaba solo robado,» Oh, este es solo el primer incidente en nuestro lugar «, dijo.

Lo que lo sorprendió, los perpetradores no tomaron otros artículos valiosos, sino solo bolsas que contenían actividades imparciales.

«Ese es un documento de actividades imparciales. Si cae en manos de las personas que tienen la intención de debilitar nuestro trabajo, podría ser útil», dijo.

Ardi sospechó que este incidente estaba relacionado con las actividades de defensa llevadas a cabo por su institución. Anteriormente, imparcial estaba acompañando activamente a las víctimas de manifestaciones. De hecho, no solo los autos fueron atacados, la cuenta Ardi Whatsapp también fue pirateada el 20 y 28 de agosto.

Sobre esa base, Ardi y su equipo legal acordaron informar el caso a la policía. Esperaba que las autoridades atraparan de inmediato a los perpetradores para que se revelara los motivos detrás de este ataque.

«Necesitamos instar a la policía a que revele por qué se repite esto y luego también ocurre en ciertos momentos», dijo nuevamente.