Extensión de trato a corto plazo, evitando Fox News Blackout

Fox Newsestaciones de televisión locales y otras Fox Corp.Las redes de propiedad se mantendrán en TV de YouTube -Por ahora, después de que las partes acordaron una extensión a corto plazo a su contrato anterior, a medida que continúan las conversaciones sobre una renovación.

«Hemos alcanzado una extensión a corto plazo con Fox para evitar la interrupción de los suscriptores de TV de YouTube a medida que continuamos trabajando en un nuevo acuerdo», dijo YouTube en una actualización el miércoles. «Estamos comprometidos a abogar en nombre de nuestros suscriptores a medida que trabajamos para un trato justo y lo mantendremos actualizado sobre nuestro progreso».

Un representante de Fox Corp. confirmó que las partes acordaron una extensión a corto plazo. El anterior acuerdo de transporte de TV de YouTube con Fox Corp. expiró el miércoles (27 de agosto) a las 5 pm ET.

Dichas disputas contractuales han sido una característica regular del negocio de televisión de pago durante décadas. Fox Corp. afirmó que Google, el padre de YouTube, había propuesto «términos que están fuera de sintonía con el mercado», lo que indica las bisagras de la pelea en Fox Corp. en busca de mayores tarifas de programación del gigante de Internet.

Pocas horas antes de que expirara el acuerdo anterior de YouTube TV-Fox Corp., YouTube anunció un acuerdo con Herring Networks para Llevar la salida de derecha en YouTube TV A partir del cuarto trimestre de 2025. La adición de Oan de Trump a YouTube TV puede haber sido una táctica de negociación, es decir, un intento de hacer que Fox Corp. acepte los términos de renovación, o podría estar dirigido a suavizar el golpe para los seguidores de MAGA si se elimina la alineación de YouTube TV.

Fox Corp. comenzó el lunes Advertir a los espectadores de un posible apagón de sus canales en YouTube TV. La compañía llamó a los grandes próximos eventos deportivos en sus mensajes: «Los clientes de YouTube TV podrían verse privados de algunos de los eventos deportivos televisivos más grandes del otoño, incluidas la NFL en Fox, el fútbol universitario en Fox, FS1 y Big Ten Network, y MLB en Fox y FS1», dijo la compañía en On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On Keepfox.comUn sitio web de propósito especial configurado para la pelea del contrato.

En un mensaje anterior para los suscriptores, YouTube TV dijo que estaba «negociando activamente llegar a un trato justo para ambas partes, así como para nuestros suscriptores». YouTube TV Subs habría sido elegible para recibir un crédito de $ 10 al que el contenido de Fox hubiera oscurecido «por un período prolongado de tiempo» como resultado de la pelea del contrato.

Los canales Fox Corp. disponibles en YouTube TV son: estaciones locales de Fox; Btn; Negocio de zorro; Fox Deportes; Fox News; Fox Soccer Plus; Fox Soul; Fox Sports 1 (FS1) y Fox Sports 2 (FS2); Clima de zorro; Ktvu plus; y Livenow de Fox. Además, el acuerdo de las compañías cubre Fox Nation como un complemento opcional de YouTube TV por $ 7.99 por mes.

YouTube TV tenía un estimado de 9.5 millones de clientes a fines de 2024, según la firma de investigación Moffettnathanson, lo que lo convierte en el mayor proveedor de TV de pago por Internet en los EE. UU. En diciembre, YouTube caminó el precio de su plan de suscripción base en un 14%Según YouTube, recaudamos de $ 72.99 a $ 82.99 por mes, debido al «costo creciente del contenido».

YouTube TV ha chocado en disputas contractuales con programadores antes. En febrero de 2025, YouTube TV y Paramount Global (ahora Paramount Skydance) renovaron su Acuerdo para llevar a las estaciones de CBS en todo el país y más de otros 20 canales después Las conversaciones contenciosas se hicieron públicas.

En 2021, los suscriptores de TV de YouTube experimentaron un apagón de dos días de canales de Disney antes de que las partes llegaran a un acuerdo. Ese mismo año, El acuerdo de distribución de NBCUniversal para YouTube TV caducado Pero las compañías alcanzaron una extensión a corto plazo antes de instalar un pacto a largo plazo.

En la foto de arriba: Fox News recibe a Martha MacCallum y Bret Baier