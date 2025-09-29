Expulsado del primer ministro nepalés KP Sharma Oli dice que no huirá en medio de la agitación política







Ex primer ministro de Nepal y Presidente de CPN-UML KP Sharma Oli ha desestimado los rumores de que planea huir del país, acusando al gobierno actual de tratar de despojarlo de su seguridad y privilegios oficiales, informó Dhaka Tribune.

Hablando en una reunión del ala juvenil del partido, Yuwa Sangh Nepal, en Gundu, Bhaktapur, Oli dejó en claro que tiene la intención de quedarse y luchar políticamente. «¿Crees que huiremos entregando a la nación a este gobierno infundado?» Preguntó a los seguidores. Oli dijo que estaba decidido a «restaurar la paz, el buen gobierno y el orden constitucional».

Oli recientemente anuló el Primer ministro La residencia oficial en Baluwatar el 9 de septiembre después de semanas de protestas lideradas por la generación Z culminaron en la caída de su gobierno. Desde entonces, se mudó a una casa alquilada en Gundu después de que su residencia personal en Balkot fue incendiada por manifestantes, según Dhaka Tribune. Acusó a la administración liderada por Sushila Karki por carecer de legitimidad, alegando que aumentó el poder de la voluntad de la gente sino a través del «vandalismo y el incendio provocado».

Oli también desafió al gobierno a hacer públicas las comunicaciones que tuvo con funcionarios estatales durante las protestas. «Publíquelos con coraje. Haga públicas las instrucciones que di», dijo, sugiriendo que no tenía nada que ocultar. Expresó preocupación por las amenazas de nuevos ataques y criticó al gobierno por no garantizar su seguridad. «En las redes sociales, hay llamadas abiertas para atacar mi residencia. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Solo observando?» preguntó.

Oli también se opuso a informar que el gobierno ha decidido retener los pasaportes de varios líderes, incluido él mismo, Presidente del Congreso Nepalí Sher Bahadur Deuba, Arzu Rana Deuba, Ramesh Lekhak y Deepak Khadka.

El ex primer ministro acusó al gobierno de Karki de «arrojar al país a la inseguridad» al atacar a los oponentes políticos, según Dhaka Tribune. El gobierno de Oli fue derribado el segundo día de la protesta de la Generación Z. Los grupos de derechos lo han mantenido a él y al entonces ministro de casa Ramesh Lekhak responsable de la fuerza excesiva que dejó a docenas muertas durante los disturbios.

Un informe de monitoreo del Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) dijo el viernes el fracaso del gobierno para anticipar la intensidad de las protestas y la moral en declive de las fuerzas de seguridad contribuyeron a bajas y daños fuertes. Señaló que si bien el primer día de protestas el 8 de septiembre permaneció pacífico, los tiroteos policiales provocaron una violencia generalizada al día siguiente.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente