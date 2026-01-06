¡Expuesto! BNN allana el laboratorio de drogas Liquid Vape en el apartamento de Ancol

Yakarta, VIVA – Laboratorio fabricar narcóticos que está envasado en forma líquida vapear y agua feliz, que se encuentra en uno de los apartamentos de la zona ancolYakarta, allanada.

La redada fue realizada por la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) el martes 6 de enero de 2026. Así lo reveló el diputado interino para la erradicación de la BNN, Budi Wibowo.

«Encontramos un lugar que se utiliza para mezclar y procesar narcóticos líquidos que luego se inyectan en vaporizador líquido y agua feliz», dijo.

Explicó que en esta divulgación los agentes detuvieron a un total de cuatro personas, quienes ahora han sido señalados como sospechosos en sus respectivos roles.

También agregó que el laboratorio de fabricación de estupefacientes formaba parte de una red internacional de tráfico ilícito de estupefacientes. La revelación del laboratorio de fabricación de narcóticos comenzó con la Operación de Seguridad de Navidad y Año Nuevo (Nataru) en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

En ese momento, el equipo arrestó a dos pasajeros de Malasia con las iniciales HHS y DM porque fueron sorprendidos transportando materiales sospechosos de contener narcóticos MDMA y etomidato.

Sobre la base de estos hallazgos, los agentes inmediatamente llevaron a cabo investigaciones y arrestaron a otras dos personas, PS y HSN, sospechosos de actuar como controladores de campo y administradores operativos de red.

Sobre la base de la declaración del sospechoso PS, el equipo conjunto llevó a cabo una redada en un apartamento en Yakarta, que se utilizaba como lugar para preparar narcóticos.

En este lugar, los materiales de MDMA y Etomidato contrabandeados desde el extranjero se mezclaban con aceite de nicotina y líquido aromatizante para hacer líquido para vapear antes de trasladarlos a otro lugar.

Un mayor desarrollo conduce a un almacén en el área de Pademangan, en el norte de Yakarta. Desde este lugar, los agentes confiscaron materiales sospechosos de narcóticos, docenas de cartuchos de vaporizadores líquidos que contenían narcóticos listos para su distribución, miles de cartuchos vacíos, así como diversos materiales y equipos para compuestos.

Los resultados de la investigación revelaron que esta red implementó un modo de disfraz en capas. Además de mezclar narcóticos con vaporizadores líquidos, las materias primas, incluido el etomidato, también se envasan como bolsitas de bebidas energéticas que parecen productos legales.

«Las redes, los traficantes, los cárteles siempre están desarrollando modus operandi para seguir llevando a cabo un tráfico masivo de narcóticos», afirmó Budi.