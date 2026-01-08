¡Expuesto! 12 empresas sospechosas de ser la causa del desastre en Sumatra, el grupo de trabajo del PKH prepara fuertes sanciones

Yakarta, VIVA – El velo de las causas sospechosas desastre naturaleza en la isla Sumatra empezando a desplegarse. El Grupo de Trabajo para el Control del Área Forestal (Grupo de Trabajo PKH) reveló que había 12 compañía que se sospecha firmemente que ha desempeñado un papel en los desastres de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Estas conclusiones fueron transmitidas directamente por la portavoz del grupo de trabajo del PKH, Barita Simanjuntak. Detalló que ocho empresas están en el norte de Sumatra, mientras que dos empresas se encuentran cada una en el oeste de Sumatra y Aceh.

«El Grupo de Trabajo de Control del Área Forestal también encontró 12 empresas que fueron la causa del desastre y se tomaron medidas inmediatas», dijo Barita en la Fiscalía General del Sur de Yakarta, el jueves 8 de enero de 2026.

Sin detenerse ante las conclusiones, el grupo de trabajo del PKH preparó medidas firmes contra estas empresas. Barita enfatizó que se aplicarán sanciones legales de acuerdo al nivel de la violación cometida.

Las formas de sanciones van desde la no renovación de permisos comerciales, la revocación de permisos y la imposición de multas administrativas hasta sanciones penales utilizando el instrumento de la Ley Número 41 de 1999 sobre Silvicultura.

«El grupo de trabajo coordinará entre ministerios e instituciones para implementar acciones y sanciones legales», dijo Barita.

Además, el Grupo de Trabajo de PKH también reveló que había nueve empresas operando en el área regional. fluir sungai (DAS) y está indicado para cambiar las funciones forestales en áreas aguas arriba. Se considera que esta actividad contribuye a aumentar el riesgo de desastres en las zonas aguas abajo.

En Sumatra del Norte, se detectaron ocho empresas que operaban en la zona de Batang Toru, incluidas las zonas del río Garoga y Langkat. Mientras tanto, en Sumatra Occidental, el Grupo de Trabajo registró actividades de la empresa en tres cuencas fluviales.

«En Sumatra Occidental hay 14 empresas que operan en tres cuencas fluviales», afirmó Barita.

Anteriormente se informó que la Fiscalía estaba investigando la participación de 27 empresas sospechosas de ser la causa de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Sumatra.

El jefe del Penkum del Fiscal General, Anang Supriatna, explicó que el Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (Satgas PKH) está investigando actualmente a 27 empresas, una de las cuales opera en los sectores del aceite de palma y la minería.

«Si no me equivoco está el aceite de palma, también está la minería. Luego también está la minería. Si no me equivoco, está eso», dijo Anang a los periodistas, el miércoles 24 de diciembre de 2025.