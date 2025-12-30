Expresidente fue operado por hipo

Jacarta – Ex presidente fue operado por eso hipo. La cifra en cuestión es Jair Bolsonaro (70) de Brasil.

Se sometió a un procedimiento médico (cirugía) para tratar el hipo persistente a pesar de que cumplía condena en prisión.

Los médicos realizaron un «procedimiento de bloqueo del nervio frénico» a Bolsonaro para bloquear su nervio frénico izquierdo, después de que anteriormente se hubiera sometido a una cirugía similar para tratar su nervio frénico derecho.

En la literatura médica, el nervio frénico se describe como un nervio vital que se origina en el cuello y controla el diafragma, el músculo principal para la respiración.

La operación en el hospital DF Star de la capital Brasilia duró aproximadamente una hora y finalizó por la tarde, hora local, según cita el sitio web. tiempos estrechosMartes 30 de diciembre de 2025.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Se espera que los registros médicos relacionados con la operación se publiquen más adelante. Jair Bolsonaro fue hospitalizado el miércoles de la semana pasada porque iba a ser operado de una hernia el día de Navidad.

El médico decidió entonces realizar también un procedimiento para tratar el hipo mientras estaba hospitalizado.

El expresidente enfrenta problemas de salud desde el incidente de apuñalamiento que sufrió en septiembre de 2018, durante un acto de campaña presidencial en la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais.

Jair Bolsonaro fue declarado culpable y condenado a más de 27 años de prisión por la Corte Suprema de Brasil en septiembre de 2025 por planear un golpe de estado para revertir su derrota en las elecciones de 2022.

Comenzó a cumplir su condena el mes pasado. Aun así, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes permitió al hombre de 70 años salir de prisión para someterse a una cirugía de hernia.