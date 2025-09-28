Expresando la condición actual después de la amputación debido a la diabetes, Suti Karno: no puede cultivar sus piernas

VIVA – número Suti Karno Durante mucho tiempo se conoce en el universo del entretenimiento en el país, especialmente gracias a su papel icónico como ATUN en la legendaria telenovela Si Doel, una colegiala. Sin embargo, últimamente, el estado de salud de la actriz principal fue ampliamente una conversación después de que se sometió a una cirugía amputación pies como navegas por enfermedad diabetes Él sufrió.

A través de una entrevista, Suti Karno reveló recientemente su último desarrollo después de la acción médica. Reveló que hasta ahora, la disciplina para llevar a cabo el control de salud de rutina a un médico es una necesidad que vive constantemente.

«Siempre me tomo el tiempo para controlar. Controlo tres veces al mes. Hay un horario. Entonces, si mi horario de control tampoco estoy perturbado. Tengo que hacerlo», dijo Suti Karno cuando se conoce en la región de Títea, Mampang, South Yakarta, recientemente.

Abiertamente, declaró que su condición física estaba en buenas condiciones. Sin embargo, era plenamente consciente de los cambios permanentes que habían ocurrido en su cuerpo.

«Si mi físico, gracias a Dios, es bueno. Es solo que no tengo piernas, no puedo cultivar sus piernas», continuó.

A pesar de tener que enfrentar la realidad de perder una de las extremidades, el hermano menor del actor y director Rano Karno mostró una actitud extraordinaria. Afirmó mantener siempre la gratitud y ver esta condición desde una perspectiva positiva.

De hecho, sintió que esta experiencia realmente agudizó su empatía a otros que tenían un destino similar o tenían dificultades.

«Sí, estamos muy agradecidos, debemos estar agradecidos, siempre agradecidos. Que esto no tenga pies, amputados. Mis pies no deciden sobre mis movimientos. Incluso sin pies, pero se movió con el corazón», dijo.

Esta actitud muestra el espíritu inflexible y la madurez interna frente a los ensayos de salud.

Suti Karno tampoco se cubrió que usó instalaciones de salud del gobierno para su tratamiento. Reconoció que era un usuario de salud de BPJS para financiar una serie de exámenes y mantenimiento de rutina.

«Por lo general, lo controlo ayer, acabo de controlar el 23. Porque tengo un neurólogo, un médico de medicina interna, con un cardiólogo. Así que ese mes tenía tres años. Tres médicos deben haber venido así. Pero otros días sí. El usuario también es BPJS. Eso es todo», explicó.

La intensidad del control de tres médicos especializados en un mes muestra cuán grave es mantener su estabilidad de salud posterior al tamaño.

Una de las cosas interesantes que transmitió fue sobre la sensación de dolor que todavía sentía en la pierna amputada, un fenómeno conocido en el mundo médico como un dolor de la extremidad fantasma. Suti afirmó haber cuestionado esto al equipo de médicos.

«Entonces, también le pregunté al médico: ‘¿Hasta cuándo, doc, todavía te duele?’ Todos son diferentes.

También contó su experiencia de sentir el dolor con un poco de humor.

«Entonces, a veces me siento enfermo, ‘lah, mis pies no están allí, ¿qué quieres sostener?'», Continuó.

Esta sensación de dolor, según el médico, es sentida naturalmente por los sobrevivientes de la diabetes que sufren amputación, y el nivel de pérdida es diferente en cada individuo.

Se sabe que la diabetes fue parte de la vida de Suti Karno durante aproximadamente 18 años. Esta condición crónica que finalmente hizo que sus piernas se descompongan y requieran que se llevaran a cabo acciones de amputación para salvar su vida.

La historia de Suti Karno es un recordatorio importante para el público sobre los peligros y los graves impactos de la diabetes y la importancia de la disciplina en el mantenimiento de la salud.