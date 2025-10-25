Expresando Disculpas, PT KAI Garantiza Que Todos Los Pasajeros Del Tren Purwojaya Están A Salvo

Jacarta – PT Tren Indonesia (Persero) también conocido como PT KAIse disculpó por la interrupción del viaje causada por el descarrilamiento del tren Purwojaya (KA 58F) relación Gambir – Kroya – Cilacap en el emplazamiento Estación Kedunggedeh, km 56+1/2, Java Occidental, el sábado 25 de octubre de 2025 a las 14.14 WIB.

Vicepresidente de Relaciones Públicas KAI, Anne Purba Dijo que entiende que esta condición causa inconvenientes a los clientes y está totalmente comprometido a garantizar la seguridad y el mejor servicio durante el proceso de manipulación.

Anne también se aseguró de que todos los pasajeros y la tripulación del tren estuvieran a salvo.

«Nuestra prioridad es la seguridad y la comodidad de los clientes. Los dos vagones traseros del tren Purwojaya sufrieron una avería y todos los pasajeros fueron evacuados de forma segura», dijo Anne en su declaración del sábado 25 de octubre de 2025.

Un total de 232 pasajeros del tren Purwojaya fueron evacuados con éxito utilizando seis autobuses a sus respectivas estaciones de destino. El proceso de evacuación cuenta con la asistencia de oficiales en el campo que garantizan que los clientes permanezcan seguros y bien atendidos durante el proceso.

KAI, junto con un equipo de Daop 1 Jakarta y unidades relacionadas, se encuentran en el lugar para manejar el circuito afectado y llevar a cabo comprobaciones de infraestructura para que la ruta pueda funcionar normalmente de inmediato.

«Por el momento, una ruta en el lugar del incidente se puede utilizar de forma limitada para organizar el viaje de otros trenes, mientras que la otra ruta todavía está bajo control intensivo por parte de los agentes», dijo Anne.

Hasta el sábado 25 de octubre de 2025 a las 15.30 WIB, varios viajes en la ruta de Kedunggedeh seguían sufriendo retrasos, tanto desde aguas arriba (Cikampek – Bekasi) como desde aguas abajo (Bekasi – Cikampek), con los siguientes detalles:

Ruta aguas arriba (Cikampek – Bekasi):

– KA 176 (Menoreh) que conecta Pasar Senen – Semarang Tawang, a las 16:04 WIB pasó por la estación de Kedunggedeh

– KA 142F (Parahyangan Fak) Gambir – Conexión Bandung, posición de la estación Karawang, 56 minutos de retraso

– KA 44 (Taksaka) Gambir – Conexión Yogyakarta, posición de la estación Lemahabang, 52 minutos de retraso

– KA 152 (Brantas) desde Pasar Senen – Blitar, posición de la estación Cikarang, 43 minutos de retraso

– KA 254 (Kertajaya) que conecta Pasar Senen – Surabaya Pasarturi, posición de la estación Tambun, 17 minutos de retraso

Ruta aguas abajo (Bekasi – Cikampek):

– KA 103 (Bogowonto) que conecta Lempuyangan – Pasar Senen, posición de la estación Karawang, 32 minutos de retraso