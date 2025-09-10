Exposición de Guillermo del Toro que viene a Londres

Los londinenses pronto podrán entrar en el mundo de Guillermo del Toro‘s «Frankenstein. «

Una nueva exposición centrada en la próxima Netflix La adaptación de la novela icónica de Mary Shelley, titulada «Frankenstein: Crafting a Tale Eternal», llegará al antiguo Hotel Selfridges del 17 de octubre al 9 de noviembre.

Según un comunicado de prensa, la exposición «Celebrará la narración visionaria de Del Toro y la artesanía excepcional de su equipo. Bucear profundamente en su elaborado proceso de cine, exhibirá una impresionante colección de accesorios, obras de arte, disfraces, joyas de Tiffany & Co. en el cine y los libros raros curados por la firma Peter Harrington para honrar el Legactic de Legactic de Mary Shelley». «». «.». «.

«Frankenstein: Crafting a Tale Eternal» es presentado por Netflix en asociación con LFF Free Free, el programa de eventos gratuitos del Festival de Cine de BFI Londres, y será libre para el público. «Frankenstein» de Del Toro se proyectará en el BFI London Film Festival el 13 de octubre antes de la estreno en Cinemas selectos del Reino Unido e Irlanda el 17 de octubre y se lanzará a nivel mundial el 7 de noviembre de Netflix.

«Esta película concluye un viaje para mí que comenzó a los 7 años, cuando vi las películas de James Whale ‘Frankenstein’ por primera vez. El horror gótico se convirtió en mi iglesia, y Boris Karloff My Messiah», dijo Del Toro en un comunicado. «Es un honor poder invitar a las personas a echar un vistazo más de cerca a mi increíble equipo de manualidades y yo hemos dado vida al mundo de Mary Shelley en la pantalla».

Las entradas gratis para la exposición estarán disponibles para reservar a partir de las 8 a.m. bst el viernes en Selfridges‘ sitio web.