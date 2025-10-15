Exposición de apertura de información pública 2025, Pertamina presenta stand de energía

Jacarta – Pertamina presentando un stand ‘Energizar la información’ que es atractivo e interactivo en el suministro de energía. información a través de la Exposición de Apertura Informativa Público 2025, que tendrá lugar en el Salón de Asambleas del Hotel Bidakara, Yakarta, del 14 al 16 de octubre de 2025.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa Pertamina, dijo Fadjar Djoko Santoso, la presencia de este stand es una forma del compromiso de Pertamina para mejorar la calidad de la divulgación de información pública y fortalecer las relaciones con la comunidad.

El stand de Pertamina aparece con un diseño moderno y contenido informativo sobre los servicios de información de Pertamina. La información presentada está presentada de forma atractiva y fácil de entender para los visitantes de la exposición. No solo eso, los visitantes también pueden probar diversas actividades interactivas.

«Hay muchas cosas que puedes hacer en el stand de Pertamina, educación «en relación con los servicios de información de Pertamina, los juegos sobre Pertamina, el registro como usuario de la aplicación móvil del servicio de información pública y otra educación informativa», explicó Fadjar.

Servicios de oficial de gasolinera de Pertamina a los consumidores

Además de presentar varios canales de información digital, el stand de Pertamina también está equipado con un fotomatón que los visitantes pueden utilizar para tomar fotografías como recuerdo. No menos interesante es que Pertamina también involucra a MIPYMES de Yogyakarta que preparan café directamente para los visitantes, mientras reciben educación sobre los servicios de información de Pertamina.

Una de las visitantes, Rina Putri, admitió que quedó impresionada con la experiencia de visitar el stand de Pertamina. «El stand es interesante e informativo. Sé más sobre Pertamina y puedo probar la aplicación inmediatamente. La ventaja es que también puedo obtener café gratis», dijo.

A través de su participación en esta exposición, Pertamina muestra su sinceridad al fomentar la transparencia de la información pública mientras fortalece las interacciones positivas con la comunidad e invita al público a protegerse de la desinformación y los engaños a través de un enfoque creativo y educativo.

Pertamina, como empresa líder en el sector de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo de Emisiones Netas Cero para 2060 continuando impulsando programas que tengan un impacto directo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todos estos esfuerzos están en línea con la implementación de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) en todas las líneas de negocio y operaciones de Pertamina.