Export Jack, Ministro de Comercio, utiliza un nuevo sistema para manejar asuntos de administración de exportadores

Yakarta, Viva – Afirmó el Ministro de Comercio, Budi Santoso Alias ​​Busan, el gobierno implementará un nuevo sistema para facilitar los actores comerciales y el impulso exportar Indonesia.

En el evento del foro estratégico; ‘Expansión del mercado de exportación a Canadá y la Unión Europea’ que se celebró en la oficina del Ministerio de Comercio, Busan explicó que uno de los esfuerzos fue, por ejemplo, a través de la aplicación de un certificado de origen (VOLUNTAD) preferencia con el fin de automático.

Donde, las preferencias automáticas de SKA son lo que luego facilitará a los actores comerciales para que no necesiten realizar una gestión administrativa manualmente.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«La política de exportación con las preferencias de SKA será más tarde cuando desee exportar acero a Canadá, no hay otra opción. Debe usar las preferencias de SKA, por sistema. Entonces nosotros (Ministerio de Comercio) cambiaremos el sistema», dijo Busan, de la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

A través de este sistema, el Ministro de Comercio asegura que los actores comerciales que desean exportar automáticamente obtendrán la tarifa más baja de acuerdo con un acuerdo comercial.

«Entonces no necesitas saber esta preferencia o no. De todos modos, puedes obtener la tarifa más baja. Haremos el sistema y hemos estado trabajando en ello», dijo.

El Ministro de Comercio cree que los patrones administrativos existentes han hecho que la implementación de los acuerdos comerciales no sea óptimo. Por lo tanto, con este sistema preferencial automático de SKA, el gobierno administrará completamente los problemas administrativos posteriores y ya no se les cobrará a los actores comerciales para que lo cuiden manualmente.

«Así que no molestas el asunto, es un problema administrativo. Y eso resolveremos», dijo Budi.

Afirmó que este paso es muy importante teniendo en cuenta la baja utilización del Acuerdo Comercial Indonesio, que es solo alrededor del 60-70 por ciento. De hecho, Indonesia tiene alrededor de 20 acuerdos comerciales que se han estado ejecutando, 10 acuerdos en la etapa de ratificación y otros 16 acuerdos aún están en el proceso de negociación.

«Cuando se trata de cero por ciento, sí, es automático. Por lo tanto, los asuntos administrativos no son un asunto (exportador) todo, pero ese es nuestro negocio y automáticamente obtiene el deber de importación más bajo», dijo.