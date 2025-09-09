Expocine para destacar ‘The Secret Agent’, la película de Brasil Renaissance

Los 12th edición de ExpociarLa reunión de negocios más grande e importante de la industria del teatro de cine de la película en América Latina tiene lugar en São Paulo del 30 de septiembre al 3 de octubre. La programación y el estado de ánimo del evento reflejan la alta visibilidad internacional de las películas brasileñas y su creciente actuación en el mercado nacional.

«I’m Still aquí» ganó este año un Premio Internacional de Academia Internacional de Filmy sin precedentes por Brasil. Junto con «A Dog’s Will 2» («O Auto Da Compadecida 2», la foto de Walter Salles Salles fue el principal impulsor del rendimiento de la taquilla creciente para las películas brasileñas.

Según la Agencia Nacional de Cinema (Ancine), las fotos brasileñas obtuvieron una participación de mercado del 10.1% del total de 125.4 millones de ventas de boletos y R $ 2.5 mil millones ($ 454 millones) BO en 2024, fuertemente por una participación del 3% en las admisiones y una participación de 3.3% en BO) en 2023. Durante el 2 de enero. 20 Este año, las fotos locales representaron el 11.4 por ciento de la venta de entradas y el 10.6 por ciento de la BO en el país.

Marcelo Lima, CEO de Tonks, organizador de Expocine, dijo que el evento de este año discutirá cómo convertir la visibilidad internacional de las producciones brasileñas en un impulso para el desarrollo sostenible de la industria local de cine y televisión.

«‘Estoy todavía aquí’ es el ejemplo más notorio del sector de producción brasileño de alta calidad estándares y madurez, pero hay otros», dijo Lima. «Eche un vistazo a ‘Senna’, una serie de televisión producida por Gullane para Netflix, un éxito global elogiado por su valor de producción».

Una foto brasileña reciente y aclamada internacionalmente aclamada es «The Blue Trail», el drama distópico de Gabriel Mascaro que recibió el Premio del Gran Jurado Silver Bear en el Berlin Fest de este año.

Todos los ojos están ahora en «El agente secreto» de Kleber Mendonça Filho. El suspenso político histórico ganó en Cannes 2025 el Premio al Mejor Actor a Wagner Moura, director de Mendonça y el Premio Art House Cinema y un Premio Fipresci. Vitrine inclinará la película en Brasil el 6 de noviembre. El lanzamiento de neón «The Secret Agent» en Nueva York el 26 de noviembre y en Los Ángeles el 5 de diciembre, y finalmente se expande al Circuito Nacional.

Antes de su lanzamiento teatral, «The Secret Agent» está recorriendo festivales de cine en Brasil y varios otros países. Abre los 60th Edición del tradicional Brasilia Fest el 12 de septiembre.

Todavía estoy aquí

Crédito: Alile Dara Onawale/ VideoFilms, Venice Film Festival

«Brasil, en los últimos años, es un lugar extremadamente fértil para la narración de historias, porque el elemento de lo absurdo aquí siempre es increíblemente rico para crear ficción», dijo Mendonça. Variedad. «Estamos haciendo hermosas películas que viajan por el mundo, como ‘Estoy todavía aquí’, ‘The Blue Trail’ y ‘The Secret Agent'».

Mendonça se sumó a la lista de películas brasileñas recientes con visibilidad internacional «Apocalipsis en los trópicos», el médico de Petra Costa sobre la influencia del cristianismo evangélico en la política de extrema derecha en Brasil. Se estrenó en 2024 en Venecia y se lanzó teatralmente en julio de 2025 tanto en Brasil como en los Estados Unidos, poco antes de su lanzamiento global en Netflix el 14 de julio.

«Cada una de estas películas, de cierta manera, representa a Brasil y funciones como un diplomático que viaja al mundo que trae noticias, ofrece un punto de vista y marca la presencia de nuestro país a nivel mundial. Creo que eso es lo que la gente llama poder blando, y creo que el cine brasileño tiene todo lo que necesita para mantener esa tendencia en marcha», dijo. Variedad.

Lima moderará el panel Brasil, Window to the World in Expocine 2025, cuyo objetivo es discutir el tema central del evento: cómo la visibilidad actual de las producciones locales puede conducir a la construcción de una industria de cine y televisión sostenible en Brasil.

«El agente secreto» será el estudio de caso en Expocine Decupa, el verbo «decupar» en portugués significa «descomponer las imágenes». Seis paneles de 45 minutos con el equipo de producción del PIC, incluida la productora de cine Emilie Lesclaux, proporcionarán información detallada sobre su dirección y casting; ejecut y preproducción; diseño de sonido, grabación y pistas; dirección de arte y diseño de vestuario; edición; y distribución y comercialización.

Otras sesiones expocinas discutirán la emisión de botón caliente de Brasil de la regulación VOD; formas de impulsar las coproducciones y la distribución y exhibición de películas dentro de América Latina; piratería cinematográfica; La popularidad de K-Dramas en Brasil; Generación Z Hábitos de consumo; accesibilidad para personas con necesidades especiales; Las decisiones de los Mayores de EE. UU. Para los próximos 10 años y Big Data.

Además de los paneles, el evento contará con talleres y presentaciones y proyecciones de distribuidores a expositores, así como una feria comercial.

Se llevará a cabo en dos lugares a 150 metros de distancia, cerca de la avenida Paulista principal de São Paulo, el histórico Hotel Renaissance y Multiplex Cine Marquise.

Lima estima que alrededor de 2.500 personas participarán en Expocine 2025. La mayoría de los participantes son tradicionalmente brasileños de diferentes partes del país, con una concentración de asistentes de São Paulo, donde la mayoría de los distribuidores y expositores más grandes tienen su sede. Parte de los participantes son de países latinoamericanos, particularmente provenientes de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.