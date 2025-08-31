Explotaron los intereses de tenis y Padel, Hipmi Jaya listo para desarrollar un ecosistema deportivo

VIVA – Hipmi Jaya inauguró oficialmente 16 miembros de la agencia semi autónoma (Basnom) Hipmi Jaya Club de tenis en el Palacio Sahid, jueves 28 de agosto de 2025.

La inauguración dirigida directamente por el presidente de Hipmi Jaya, Ryan Haroen, marcó un nuevo capítulo para la comunidad tenis Al mismo tiempo, aumenta el interés en la inversión en deportes de raqueta, que es cada vez más popular entre los jóvenes.

El presidente del Basnom Hipmi Jaya Tennis Club, Asa Dahlan, enfatizó que el papel de Basnom no solo se limitó al ejercicio y a las redes, sino que también abrió oportunidades de negocio para los miembros.

«Como organización empresarial, Basnom no es solo para una salud y redes, sino que también ayuda a los miembros a beneficiarse de los deportes de tenis», explicó Asa.

En un panel de discusión celebrado después de la inauguración, el CEO de Gelora, Diby Satari, enfatizó que el negocio deportivo de raqueta no se detuvo en la construcción del campo. Según él, el ecosistema de tenis y caído Descansa en tres cosas: comunidad, economía y tecnología.

«Además del campo, las grandes oportunidades están en ropa, equipos, academias, hospitalidad, eventos. La tecnología ha comenzado a ingresar, incluso ahora hay una característica de grabación de los aspectos destacados del partido con solo un impulso.

El presidente de la agencia autónoma para el mercado de capitales del mercado de capitales de BPD Jaya, Karaeneneneneneneneneneneneneneneneng Raja Adjie. Dijo que Padel era una nueva puerta de entrada para el crecimiento del tenis en Indonesia.

«Los datos en septiembre de 2024 muestran que hay 133 Padel de la corte en Indonesia. Un año después, agosto de 2025, Yakarta ya tiene 184 tribunales. El aumento es casi el 680 por ciento. Es decir, aunque Bali es saturado, Yakarta y las segundas ciudades aún son Ocean Blue. Padel es una puerta de entrada a Tennis, por lo que el crecimiento de tenis puede ser exponente, no a línea de línea, explicada, explicada, explicada.

Desde la perspectiva macroeconómica, el presidente de la planificación financiera, bancaria y económica de BPD Hipmi Jaya, Edlin Prabawa, evaluó que la transformación de la industria deportiva ahora es estructural.

«La salud y el bienestar han evolucionado desde la aspiración para convertirse en una tendencia de consumo convencional que afecta la dieta, la moda, el ocio. Al igual que el comercio electrónico y el pago digital hace una década, esta tendencia abrirá más oportunidades para la competencia aficionada y fortalecerá la industria deportiva», dijo Edlin.

Además de las oportunidades, los aspectos de los negocios de precaución también son una preocupación. La Jefe de la Oficina de la Oficina de SME Indonesia (CBI), Tiffany Octaviana, recordó a los jóvenes empresarios que no tengan prisa por asociarse solo por ver posibles ganancias.

«No viva los negocios basados ​​en el potencial, sino también en cosas que pueden verificarse. Si los posibles socios no quieren proporcionar datos, es mejor no asociarse. Los negocios son a largo plazo, no deja dañar la amistad debido a la elección equivocada de los socios», dijo Tiffany.

Explicó que CBI había proporcionado un tablero integrado para verificar el registro financiero de los posibles socios. Este sistema ahora ha sido utilizado por más de 150 instituciones financieras y reconocido por el Ministerio de MISMES.

Con esta inauguración, Hipmi Jaya Tennis Club está listo para ir más allá. Además de celebrar la comunidad de Jaya Tennis Community Open 2026, también se espera que este foro sea un centro de colaboración para jóvenes empresarios en la construcción de ecosistemas deportivos basados ​​en la comunidad.

Se espera que la combinación de oportunidades comerciales, tendencias de salud y el principio de precaución en la asociación puedan alentar al tenis y a Padel a crecer de la mano mientras expanden la red del mundo de los negocios.