Explosión en un bar suizo durante la fiesta de Nochevieja: 40 muertos y cientos de heridos

Montaña, EN VIVO – Al menos 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas después explosión que lo desencadena fuego gran éxito un bar que estuvo repleta de visitantes durante la velada Año Nuevo estación de esquí de Crans-Montana, suizo.

Lea también: El gobierno provincial de Yakarta recauda 3.100 millones de IDR en donaciones comunitarias para las víctimas del desastre en Sumatra en la víspera de Año Nuevo



La policía suiza confirmó que decenas de asistentes a la fiesta murieron en el incidente. El proceso de identificación de las víctimas no pudo realizarse rápidamente porque la mayoría de los cuerpos presentaban quemaduras graves.

Aunque este enorme incendio fue provocado por una explosión, las autoridades afirmaron que el incidente no fue considerado un acto de terrorismo, y hasta ahora se sospecha fuertemente que se produjo debido a un accidente.

Lea también: La policía nombra a 2 sospechosos de la explosión del edificio de la farmacia en Tangerang del Sur, el director y el jefe de la máquina de extracción



El incendio se produjo alrededor de la 01:30 hora local en un bar llamado Le Constellation, muy popular entre los turistas. En el momento del incidente, más de 100 personas se encontraban en el edificio.

«El edificio estaba lleno. Encontramos muchos heridos y muchos muertos», afirmó un portavoz de la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, según informó el guardiánViernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Sin festivales de fuegos artificiales, se afirma que la basura de Nochevieja de 2026 en Yakarta disminuirá



El fuego crece rápido

Las imágenes de vídeo de la escena mostraron llamas anaranjadas elevándose desde el interior del bar y salón de la planta baja. Se podían escuchar claramente gritos de pánico mezclados con música alta. Varias personas fueron vistas desmayándose afuera del edificio en el centro del complejo turístico.

Dos testigos dijeron a la televisión francesa BFMTV que estaban dentro del bar cuando vieron a un camarero que llevaba a su colega sobre sus hombros. La mujer sostenía una vela encendida dentro de una botella de champán, que luego golpeó el techo de madera. El fuego se propagó rápidamente y provocó el derrumbe del techo.

Una fotografía que circula muestra a una mujer con un vestido negro en el sótano del bar sosteniendo una gran botella de champán, con grandes llamas blancas saliendo de la parte superior de la botella.

Un testigo describió un pánico extremo cuando los clientes se agolpaban tratando de escapar por las estrechas escaleras y puertas del club nocturno del sótano.

Otro testigo dijo que algunos visitantes rompieron ventanas para escapar del incendio. Varias personas sufrieron heridas graves, mientras los padres acudieron al lugar en coches para asegurarse de que sus hijos no quedaran atrapados en el interior.