Explosión en un bar suizo deja varios muertos y decenas de heridos en Crans-Montana







Un poderoso explosión Desencadenó un gran incendio en un bar en Suiza durante la noche, dejando «varios heridos y muertos» y ejerciendo una gran presión sobre los hospitales que tratan a víctimas de quemaduras, informó la agencia de noticias ANI, citando a la emisora ​​​​suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). El incidente se produce apenas unas semanas antes de la Reunión Anual de 2026 del Foro Económico Mundial, prevista para celebrarse del 19 al 23 de enero en Davos-Klosters, Suiza.

La explosión se produjo alrededor de la 01:30 horas, según informó el portavoz de la policía de Valais, Gaetan Lathion, a la agencia de noticias Keystone-SDA. Dijo que la causa de la explosión aún es «desconocida». Según Lathion, más de 100 personas estaban presentes dentro del restaurante en ese momento, lo que pone de relieve la magnitud de la emergencia que se desarrolló en las primeras horas de la mañana.

Servicios de emergencia Se apresuraron al lugar poco después de la explosión, mientras las autoridades trabajaban para evacuar a las personas atrapadas dentro del edificio.

Ante el elevado número de víctimas, las autoridades han creado una línea de ayuda para las familias y parientes de los afectados. Puede comunicarse con la línea de ayuda en el número de teléfono “084 811 21 17”.

El impacto del incidente se sintió mucho más allá de Crans-Montana. Un médico del servicio de rescate aéreo de Rega dijo a la emisora ​​​​en francés RTS que los hospitales de toda la Suiza francófona estaban luchando para hacer frente a una repentina afluencia de pacientes con quemaduras graves. El médico hizo un llamado a la ciudadanía a ser solidaria y evitar actividades de riesgo el próximo 1 de enero, con el fin de aliviar la carga de la emergencia. servicios médicos.

Mientras continuaban las operaciones de rescate, las imágenes que circulaban en las redes sociales, supuestamente filmadas desde fuera del Constellation Bar, mostraban llamas ardiendo dentro del edificio mientras los bomberos y otros servicios de emergencia convergían en el lugar. Las imágenes también muestran numerosos vehículos de emergencia que llegan uno tras otro.

Explosión en Suiza: evacuación masiva en Crans-Montana mientras la policía investiga la explosión en un bar

Un testigo dijo a la emisora ​​que se desplegaron «innumerables» ambulancias, junto con varios helicópteros, para evacuar y transportar a los heridos, subrayando la gravedad de las heridas sufridas en el explosión y fuego.

Si bien el medio de comunicación suizo Blick informó que el incendio pudo haber sido provocado por fuegos artificiales durante un concierto de Nochevieja, la policía suiza reiteró que la causa de la explosión sigue siendo «desconocida».

SRF informó que la policía cantonal de Valais ha programado una conferencia de prensa a las 10 horas para compartir más detalles sobre el incidente y la investigación en curso.

El incidente ocurrió en Crans-Montana, una exclusiva estación de esquí ubicada a unas dos horas de la capital de Suiza, Berna.

(Con entradas ANI)





Fuente