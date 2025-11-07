Explosión en SMAN 72 presuntamente de estudiantes víctimas de bullying, dice jefe de la Policía Nacional

Jacarta – El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, respondió al sospechoso. autor explosión De PEQUEÑO 72 Yakarta es un estudiante víctima de acoso. Destacó que la policía aún estaba investigando la noticia.

«En este momento, uno de los que actualmente lleva a cabo la operación es sospechoso de ser el autor, y actualmente estamos investigando el motivo de compartir varios tipos de información, por supuesto que la recopilaremos para que se convierta en una información unificada cuando se informe», dijo Listyo en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Listyo añadió que su partido también tiene la identidad del presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta. Sin embargo, no pudo explicar en detalle esta identidad.

«Ahora hemos encontrado al presunto autor, los miembros están llevando a cabo una investigación en profundidad sobre la identidad del autor, luego también el entorno del autor, incluida la casa y otras cosas que estamos investigando actualmente», dijo Listyo.

Estudiantes de SMAN 72 Yakarta que sobrevivieron a la explosión en la mezquita de la escuela Foto : ANTARA/Mario Sofía Nasutin

Se sabe que, según las declaraciones de varios testigos, se cree que la explosión se produjo en nacido cócteles caseros o molotov llevados por un estudiante que suele ser víctima de acoso escolar.

Un estudiante de la clase XI llamado Sela reveló que la explosión ocurrió poco después de que terminara el sermón del viernes y antes de que comenzara Iqomah. En ese momento, estudiantes, profesores y personal de la escuela se preparaban para realizar oraciones congregacionales.

«Antes vi tres tipos de bombas y sólo dos explotaron. Estaba en el salón de la mezquita y no fui alcanzado. Mi ropa estaba sucia porque estaba ayudando a un amigo», dijo Sela citado por VIVA desde Antara el viernes 7 de noviembre de 2025.

Añadió que en el lugar se encontraron tres tipos de bombas y dos de ellas explotaron. Actualmente se sospecha que las bombas fueron traídas por uno de los estudiantes que sentía que sus amigos lo acosaban a menudo.

«Sospecho que este estudiante quería venganza y se suicidó», añadió Sela.

Según Sela, no había señales sospechosas antes del incidente. Las actividades escolares de la mañana transcurrieron con normalidad, los estudiantes incluso participaron como de costumbre en el programa medioambiental de Adiwiyata.

«Por la mañana participamos en las actividades de Adiwiyata», explicó.