Explosión en SMA 72 Yakarta Kelapa Gading, originada alrededor de la mezquita, 2 personas heridas

Prabowo recibe cartas credenciales de 12 embajadores de países amigos en el Palacio
Nacional
hace 3 minutos
El proceso de entrega de credenciales se llevó a cabo en el Palacio Merdeka, en el centro de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.
La explosión ocurrió en Senior High School (SMA) 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025, por la tarde. Se cree que la explosión provino del sistema de sonido del lugar.
Eche un vistazo a la riqueza de Roy Suryo, sospechoso de la acusación de diploma falso de Jokowi: desde terrenos hasta vehículos de lujo
Hace 29 minutos
Eche un vistazo a los bienes de Roy Suryo, el sospechoso en el caso del diploma falso de Jokowi, desde terrenos y vehículos hasta una colección de artículos de lujo que han atraído la atención del público.
Se sospecha que el ex Ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo y otros siete sospechosos difundieron acusaciones falsas que engañaron al público, incluida la manipulación de los documentos del diploma digital de Joko Widodo (Jokowi).
