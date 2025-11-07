Explosión en SMA 72 Yakarta Kelapa Gading, originada alrededor de la mezquita, 2 personas heridas





Prabowo recibe cartas credenciales de 12 embajadores de países amigos en el Palacio



Nacional

hace 3 minutos El proceso de entrega de credenciales se llevó a cabo en el Palacio Merdeka, en el centro de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.





¡Se produce una explosión en SMA 72 Yakarta Kelapa Gading! Originario de…



Nacional

hace 18 minutos La explosión ocurrió en Senior High School (SMA) 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025, por la tarde. Se cree que la explosión provino del sistema de sonido del lugar.





Eche un vistazo a la brillante trayectoria profesional de Roy Suryo desde conferencista hasta exministro



Nacional

Hace 39 minutos La trayectoria profesional de Roy Suryo ha vuelto a estar en el centro de atención tras la determinación de su condición de sospechoso por cargos de diplomas falsos de Joko Widodo (Jokowi). ¿Cómo es entonces el viaje?





La policía dice que Roy Suryo Cs editó y manipuló el diploma de Jokowi



Nacional

Hace 43 minutos Se sospecha que el ex Ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo y otros siete sospechosos difundieron acusaciones falsas que engañaron al público, incluida la manipulación de los documentos del diploma digital de Joko Widodo (Jokowi).