Explosión en SMA 72 en el norte de Yakarta, Densus 88 investiga presuntos elementos de terrorismo

Jacarta – El Destacamento Especial Antiterrorista de la Policía Nacional o Densus 88 aún investiga el incidente explosión que ocurrió en SMA 72 Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Lea también: ¡54 personas son víctimas de una explosión en SMA 72 Yakarta! Algunos sufrieron quemaduras



Portavoz Densus 88AKBP Mayndra Eka Wardhana dijo que se llevó a cabo una investigación en profundidad para determinar si había algún elemento terrorismo en el incidente de la explosión.

«Hasta ahora, Densus 88 todavía está investigando si el incidente contenía elementos terroristas o no», dijo Mayndra a los periodistas el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: La explosión en SMAN 72 Yakarta ocurrió durante las oraciones del viernes, 9 personas resultaron heridas



Como se informó anteriormente, la policía confirmó que hubo una explosión en SMA 72 North Jakarta, Kelapa Gading, North Yakarta.

Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Se dijo que la explosión se produjo en los alrededores de la mezquita. Se sospecha que ocurrió durante las oraciones del viernes.

Lea también: Se produce una explosión en SMA Negeri 72 Kelapa Gading: supuestamente se originó en el portavoz de la escuela



«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de policía de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, dijo que un total de 54 personas fueron víctima Explosión en SMA 72 Norte de Yakarta, Kelapa Gading, Norte de Yakarta.

«Los datos temporales muestran que hay 54 víctimas», afirmó el viernes 7 de noviembre de 2025.

De ellos, algunos sufrieron heridas moderadas o leves, pero también hubo quienes fueron enviados a casa desde el hospital (RS). Algunos de ellos sufrieron quemaduras, fueron alcanzados por astillas y fueron alcanzados por objetos pequeños.

«Hay heridos leves, heridos moderados y algunos se han ido a casa», afirmó.

Las víctimas fueron tratadas en el Hospital Yarsi, Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, y en el Hospital Islámico Cempaka Putih. La policía también ha establecido un puesto de mando en el hospital en relación con este incidente.