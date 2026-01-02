Explosión en Himachal: la policía registra el caso y la NIA visita Nalagarh para investigar la explosión







El Himachal Pradesh La policía registró un caso en virtud de la Bharatiya Nyaya Sanhita y la Ley de Sustancias Explosivas en relación con una explosión que ocurrió dentro de las instalaciones de la comisaría de Nalagarh en el distrito de Solan, incluso cuando un equipo de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) visitó el lugar para evaluar la situación.

Según la policía, la explosión se produjo alrededor de las 9:40 horas del jueves detrás del almacén de la comisaría. La zona fue acordonada inmediatamente y no se reportaron heridos ni víctimas. La explosión dañó los cristales del almacén y destrozó las ventanas de un edificio cercano.

Un equipo del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) visitó el sitio y recogió muestras, mientras que se desplegaron varios equipos policiales para revisar las imágenes de CCTV de las áreas circundantes. La policía dijo que también se ha establecido coordinación con la policía de Punjab y las agencias centrales como parte de la investigación.

El acontecimiento se produjo en medio de afirmaciones que circularon en las redes sociales por parte de Babbar Khalsa International (BKI) y la Alianza por la Soberanía de Punjab (PSA), que se atribuyeron la responsabilidad de la explosión y la describieron como un ataque con artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, policía han dicho que la autenticidad de la publicación en línea aún no se ha verificado.

Tras el incidente, la jefatura de policía de Himachal Pradesh en Shimla ordenó a todas las unidades del distrito que permanecieran en alerta.

DIG (Southern Range) Anjum Ara dijo que la policía podría confirmar la naturaleza de la explosión sólo después de recibir el informe forense. «Estaremos en condiciones de decir algo concluyente una vez que se complete el análisis forense», afirmó.

SP, distrito policial de Baddi, Vinod Dhiman, dijo que la supuesta nota de prensa atribuida al equipo solo se notó en las redes sociales. «No podemos comentar sobre su autenticidad en este momento. La investigación se está llevando a cabo desde todos los ángulos posibles», afirmó.

Se informa que las agencias de seguridad permanecen en alerta máxima en la región mientras el investigación progresa.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente