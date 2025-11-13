Explosión en el Fuerte Rojo de Delhi: una prueba de ADN confirma que el sospechoso de la explosión es el Dr. Umar







En medio de la investigación intensificada que están llevando a cabo las autoridades y las agencias en vista de la trágica explosión de un coche en Delhi, que ocurrió el 10 de noviembre, la policía de Delhi confirmó el jueves que el hombre que llevó a cabo la explosión cerca del Fuerte Rojo fue el Dr. Umar Un Nabi. La confirmación se produjo después de que las pruebas de ADN forenses compararan su muestra biológica con la de su madre.

Mientras hablaban con los medios, los altos funcionarios de la policía dijeron que la confirmación se produjo después de días de análisis forense detallado. Un alto oficial de policía reveló además que después de la explosión, la pierna de Umar quedó atrapada entre el volante y el acelerador del automóvil, lo que sugiere que él estaba detrás del volante cuando el automóvil explotó, según informó ANI.

Un oficial de policía de Delhi, al afirmar sobre la investigación, dijo que «el perfil de ADN ha identificado de manera concluyente al fallecido como el Dr. Umar Un Nabi. Su muestra se comparó con el ADN de su madre para establecer la relación», según ANI.

Las muestras de ADN de la madre y el hermano del Dr. Umar fueron recolectadas y enviadas al laboratorio forense del AIIMS, donde se compararon con los restos de los cuerpos conservados en el Hospital Lok Nayak de Delhi.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Dr. Sudhir Gupta, jefe de medicina forense de AIIMS Delhi, dijo: «El perfil de ADN se utiliza en la identificación humana para hacer coincidir un individuo con una muestra biológica mediante el análisis de secciones únicas de su ADN. El perfil de ADN se considera una poderosa herramienta en la ciencia forense para identificar sospechosos o víctimas, y también establece relaciones biológicas», citado por la agencia de noticias ANI.

«Esta es una herramienta poderosa y un estándar de oro en la ciencia forense para identificar sospechosos y víctimas y establecer relaciones biológicas, y se utiliza en casos como investigaciones criminales, identificación de víctimas de desastres y pruebas de paternidad», añadió.

Se enviaron un total de 21 muestras biológicas al FSL para su examen. Además, se informó de un total de 12 muertes en la explosión del Fuerte Rojo, incluido el principal sospechoso.

Las muestras restantes se recogieron de otras víctimas y se encontraron rastros biológicos en vehículos dañados cercanos, incluidos automóviles y rickshaws eléctricos que se vieron afectados por la explosión.

Las fuentes dijeron además que la identificación de Umar es un avance importante en la investigación en curso sobre el caso de la explosión terrorista en Delhi, que dejó varias personas muertas y desató el pánico en la capital nacional. La explosión ocurrió cerca del Fuerte Rojo, una zona patrimonial y de alta seguridad, lo que generó serias preocupaciones de seguridad.

Los investigadores ahora se centran en rastrear el origen de los explosivos, sus posibles manipuladores y si el incidente fue parte de una conspiración mayor. Además, se espera que la confirmación forense ayude a la policía a vincular otras pruebas, incluidos registros de llamadas, imágenes de CCTV y material recuperado del vehículo.

La Célula Especial de la Policía de Delhi y las agencias centrales continúan investigando conjuntamente el ángulo terrorista detrás del incidente, con múltiples equipos desplegados en Delhi y los estados vecinos para rastrear posibles asociados del sospechoso fallecido.

(Con aportes de la ANI)





