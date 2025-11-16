Explosión en el Fuerte Rojo de Delhi: se recuperaron tres cartuchos, no se encontraron armas







La investigación sobre el Explosión del Fuerte Rojo de Delhi Ahora ha dado un giro significativo después de que los equipos forenses recuperaran tres cartuchos. De los tres cartuchos, dos estaban activos y uno estaba vacío. Según las fuentes, los cartuchos eran de calibre 9 mm en el lugar de los hechos.

Además, las fuentes dijeron además que la munición es de un calibre prohibido para la posesión civil, lo que genera preocupación sobre el origen de los cartuchos y la naturaleza del incidente.

Además, los agentes también aclararon que “no se encontró ninguna pistola ni ningún componente de arma de fuego en el lugar de la explosión, lo que hace que la recuperación sea aún más desconcertante para los investigadores”, según lo citado por IANS.

Los funcionarios afirmaron además que “el descubrimiento de los cartuchos se está tratando como una pista crucial, pero la ausencia del arma correspondiente ha abierto múltiples ángulos de investigación”.

Los expertos forenses también han examinado si los cartuchos fueron disparados en el lugar o llevados al lugar como parte de un intento preparado para engañar a los investigadores.

Más temprano el sábado, el Subdivisión contra el crimen de la policía de Delhi Ya había intensificado su investigación, centrándose particularmente en los posibles vínculos con la Universidad Al Falah. \

Durante la operación intensificada, los funcionarios confirmaron que se han presentado dos FIR, uno relacionado con trampa y otro relacionado con falsificación, según las pruebas recopiladas hasta ahora.

Además, un equipo de la Sección de Delitos también visitó la oficina de la universidad en Okhla, emitiendo un aviso formal y buscando documentos clave que pudieran ofrecer información sobre las irregularidades que involucraban a personas asociadas con la institución.

Si bien la operación y toda la investigación se volvieron mucho más complicadas, las fuentes sugieren que la acción es parte de una investigación más amplia que examina si los canales académicos o administrativos pueden haber sido utilizados indebidamente en relación con los eventos que condujeron a la explosión, informó IANS.

Mientras tanto, también han surgido nuevos detalles desde Nuh, donde, según informes, se vio al Dr. Umar Muhammad, que murió en la explosión, moviéndose durante varias horas antes de la explosión.

Los investigadores han sabido que había alquilado una habitación detrás del Centro de Ultrasonido Goyal durante 10 días, arreglada con la ayuda de Shoeb, un electricista empleado en Universidad Al Falah.

El alojamiento alquilado, que se encontró cerrado después de la explosión, ha sido allanado por equipos de la policía de Delhi, la NIA y la CIA Nuh, que creen que puede contener pistas cruciales. Se están examinando de cerca las imágenes de CCTV del centro de ultrasonido cercano, con fotogramas iniciales que muestran el automóvil i20 involucrado en la explosión, lo que podría ayudar a reconstruir los movimientos de Umar.

(Con aportes de IANS)





Fuente