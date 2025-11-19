Explosión en el Fuerte Rojo de Delhi: evidencia crítica descubierta por la policía







Policía de Jammu y Cachemira Han recuperado un teléfono móvil del atacante suicida del Fuerte Rojo, el Dr. Umar-un-Nabi, y los datos extraídos han proporcionado pruebas escalofriantes que muestran que había preparado un vídeo justificando el ataque suicida como una «operación de martirio». Umar conducía el coche cargado de explosivos que estalló frente al Fuerte Rojo el 10 de noviembre y mató a 15 personas.

La evidencia crítica fue desenterrada después de la detención y posterior interrogatorio de Zahoor Illahi, su hermano, quien fue detenido por la policía de Jammu, dijeron funcionarios el martes. Inicialmente fingiendo ignorancia, Illahi finalmente cedió ante un interrogatorio prolongado y dijo a los interrogadores que Umar, que estuvo en el valle de Cachemira entre el 26 y el 29 de octubre, le había entregado el teléfono móvil con instrucciones explícitas de «tirarlo al agua» si surgía alguna noticia sobre él, dijeron los funcionarios.

Delhi ataca al atacante suicida Dr. Umar-un-Nabi. PIC/XSCREENGRAB@dranuj_k

Posteriormente, Illahi condujo al equipo policial al lugar del vertedero. Aunque el teléfono resultó dañado, los expertos forenses lograron extraer datos vitales, lo que indica claramente la profunda radicalización de Umar a través de la exposición a contenido extremista violento que incluía ver videos radicales relacionados con atentados suicidas cometidos por el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) y Al Qaeda.

Umar también había hecho varios vídeos de sí mismo hablando sobre el ataque suicida y afirmó que tales actos eran uno de los más elogiados en la religión. El teléfono fue entregado a la Agencia Nacional de Investigación (NIA) para un análisis más detallado, dijeron los funcionarios, y agregaron que la NIA pronto tomará la custodia del hermano.

Co-conspirador bajo custodia

Un tribunal de Delhi envió el martes a 10 días de custodia de la NIA a Jasir Bilal Wani, un “co-conspirador activo” del terrorista suicida Umar-un-Nabi, en relación con el caso. Wani, residente de Qazigund en Anantnag, fue arrestado en srinagar el lunes por supuestamente brindar apoyo técnico para llevar a cabo ataques terroristas modificando drones e intentando fabricar cohetes antes de la explosión de la bomba, dijo la agencia en un comunicado.

Presidente de Al-Falah detenido

La Dirección de Ejecución (ED) arrestó el martes a Jawad Ahmed Siddiqui, presidente del grupo Al-Falah, después de que realizó búsquedas simultáneas en Delhi-NCR contra los administradores y promotores de la Universidad Al-Falah con sede en Faridabad, que ha estado en el centro de la investigación sobre el caso de la explosión de un automóvil en el área del Fuerte Rojo, dijeron funcionarios.

Siddiqui ha sido detenido bajo las disposiciones penales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) y está siendo presentado ante un tribunal competente para prisión preventiva, dijeron.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente