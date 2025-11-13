Explosión en el Fuerte Rojo de Delhi: estudiante de medicina de Kanpur llamado para ser interrogado







En medio de la intensificación de la investigación sobre el Explosión del Fuerte Rojo de DelhiUn estudiante de medicina, identificado como Mohammad Arif, ha sido detenido por el Escuadrón Antiterrorista de Uttar Pradesh (ATS) de Kanpur. El sospechoso ha sido arrestado por una supuesta conexión con el Dr. Shaheen Saeed, sospechoso de la explosión en Delhi, dijeron las autoridades.

Gyanendra Kumar, jefe del personal médico (CMS) del Instituto LPS de Cardiología y Cirugía Cardíaca en Kanpur, mientras hablaba con los medios de comunicación el jueves, dijo: “El Dr. Arif, un estudiante de primer año de cardiología de Anantnag en Cachemira, fue llamado para ser interrogado ayer por la tarde”, según lo citado por ANI.

El jefe del personal médico dijo que la administración aquí desconoce su vida fuera del campus.

Kumar también dijo que el Dr. Arif había estado ejerciendo en el departamento de cardiología durante los últimos tres meses y no se observó nada malo en su comportamiento.

«El Dr. Arif es un estudiante de primer año de cardiología. Ingresó mediante asesoramiento hace 2 o 3 meses. No vive en el campus. Vive afuera. A las 7:00 de la tarde, nos informaron que un equipo lo había llamado para interrogarlo. Es de cachemir. No tengo conocimiento de si existió tal comportamiento o alguna denuncia antes de esto; no somos conscientes de nada parecido. No sabemos con quién vive. No tenemos idea de quién es su compañero de cuarto. No sabemos de nadie», añadió CMS Kumar.

El Dr. Shaheen Saeed fue arrestado anteriormente en relación con el transporte de armas y explosivos en Faridabad.

Según informó la agencia de noticias ANI, un equipo conjunto del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) y la Policía de Delhi recuperó el jueves una parte de un cuerpo en el mercado New Lajpat Rai, cerca del lugar de la explosión en la capital nacional, que se cobró 12 vidas. La parte del cuerpo fue tomada para un examen forense para ayudar en la investigación en curso.

Las fuentes revelaron además que “las agencias de seguridad han recuperado los diarios del caso de la explosión de Delhi acusados ​​por el Dr. Umar y el Dr. Muzammil, que mencionan las fechas del 8 al 12 de noviembre, lo que indica que la planificación para tal incidente estaba en marcha durante ese período”, según informó la agencia de noticias ANI.

Según las fuentes, el diario también contenía los nombres de unas 25 personas, la mayoría de ellas procedentes de Jammu y Cachemira y Faridabad.

Según la información de los diarios, se puede decir que la explosión debía llevarse a cabo como parte de una conspiración bien planificada.

La agencia de noticias ANI informó que estos diarios fueron recuperados el martes y miércoles de la habitación número cuatro del doctor Umar y de la habitación número 13 de Muzammil.

Además, la policía recuperó un diario de la habitación de Muzammil, el mismo lugar donde recuperaron 360 kg de explosivos en Dhauj, ubicado a sólo 300 metros de la Universidad Al-Falah.

Los diarios recuperados por las agencias de investigación contenían palabras clave que los investigadores ahora están descifrando. Las agencias también están investigando si se estaban preparando otros vehículos para las explosiones, informó la agencia de noticias ANI.

Según las fuentes, después del i20 y el EcoSport, se supo que los sospechosos planeaban preparar dos vehículos más para la explosión con el fin de ampliar el objetivo.

Las agencias de investigación informaron además el jueves que alrededor de ocho sospechosos supuestamente se estaban preparando para ejecutar explosiones coordinadas en cuatro lugares, y cada par estaba asignado a una ciudad objetivo específica.

(Con aportes de la ANI)





