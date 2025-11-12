Explosión en Delhi: la policía está en alerta máxima y continúan los controles en la capital nacional







El policía de delhi ha sido puesto en alerta máxima y se están llevando a cabo campañas de control masivas en toda la capital nacional tras la poderosa explosión cerca de la estación de metro Red Fort que dejó 12 muertos y muchos heridos, dijeron funcionarios el miércoles, informó la agencia de noticias PTI.

Personal policial, junto con fuerzas paramilitares, está desplegado en gran número en todos los puntos de entrada y salida de Delhi. Los vehículos que entran y salen de la ciudad están siendo controlados minuciosamente como parte de las medidas de seguridad intensificadas, dijeron.

Altos funcionarios de policía supervisan personalmente los controles de seguridad en las fronteras interestatales, incluidos GhazipurSinghu, Tikri y Badarpur, informó PTI.

Los vehículos se controlan aleatoriamente en mercados, estaciones de metro, terminales ferroviarias y paradas de autobús para garantizar que ningún movimiento sospechoso pase desapercibido.

Un alto oficial de policía dijo que se ha ordenado a todas las unidades del distrito y alas especializadas que permanezcan en alerta y aumenten el patrullaje en áreas concurridas, especialmente cerca de lugares turísticos, centros comerciales y lugares religiosos.

«No vamos a correr ningún riesgo. La atención se centra en mantener la confianza del público y garantizar que la ciudad siga siendo segura», dijo el oficial.

En lugares sensibles se ponen en servicio perros rastreadores, detectores de metales y equipos antisabotaje. La policía también ha pedido a los residentes que permanezcan atentos y denuncien inmediatamente cualquier objeto o persona sospechosa a través de las líneas de ayuda de emergencia.

Mientras tanto, se celebran reuniones de coordinación entre la Policía de Delhi, el Oficina de Inteligenciay las fuerzas paramilitares para revisar la situación de seguridad y evaluar los aportes relacionados con la explosión.

Las medidas de seguridad reforzadas continuarán, dijeron los funcionarios.

2 cartuchos y explosivos entre más de 40 muestras recogidas en el lugar

Mientras tanto, dos cartuchos, incluida munición real, y muestras de dos tipos diferentes de explosivos se encuentran entre las más de 40 muestras recolectadas por el equipo del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) del lugar de la explosión cerca del lugar. Fuerte Rojodijeron funcionarios el miércoles, informó PTI.

El análisis preliminar sugiere que una de las muestras explosivas parece ser nitrato de amonio, dijeron, informó PTI.

El lunes se recuperaron 360 kg de nitrato de amonio en Faridabad durante una investigación en Faridabad cuando fueron detenidos el Dr. Muzammil Ganaie y el Dr. Shaheen Sayeed, ambos vinculados a la Universidad Al Falah.

(Con aportes de PTI)





Fuente