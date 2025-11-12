Explosión en Delhi: la policía de JK detiene a un predicador de Haryana en un «caso de módulo de cuello blanco»







Con vistas a tomar medidas enérgicas contra los módulos terroristas en toda la India, el Policía de Jammu y Cachemira el miércoles detuvieron a un predicador de Mewat en Haryana. El acusado ha sido detenido en relación con el módulo terrorista de «cuello blanco» que opera desde una universidad en Faridabad, dijeron las autoridades.

Según informó la agencia de noticias PTI, el acusado, llamado Maulvi Ishtiyaq, fue llevado a Srinagar. Supuestamente se alojaba en una casa alquilada dentro del complejo de la Universidad Al Falah en Faridabad. Durante las operaciones de búsqueda, la policía de Jammu y Cachemira recuperó más de 2.500 kg de nitrato de amonio, clorato de potasio y azufre de su casa, dijeron los funcionarios.

Según los informes, es probable que el acusado, de quien se ha recuperado material explosivo de alta calidad, sea detenido.

Si el acusado es arrestado, será la novena persona atrapada en el caso por la policía, que llevó a cabo una redada interestatal el 10 de noviembre junto con sus homólogos en Haryana y Uttar Pradesh.

La policía, junto con otras agencias de investigación, tiene la misión de desentrañar una red terrorista de «cuello blanco» de los prohibidos Jaish-e-Mohammed (JeM) y Ansar Ghazwat-ul-Hind.

Según informó la agencia de noticias PTI, el material explosivo fue almacenado en su residencia alquilada por Dr. Muzammil Ganaie, alias Musaib, y el doctor Umar Nabi, el hombre que conducía un coche cargado de explosivos que detonó frente al Fuerte Rojo el lunes por la noche, matando a 12 personas.

La explosión del Fuerte Rojo de Delhi mató a 12 personas

El número de muertos por la explosión cerca Fuerte Rojo El número de personas aumentó a 12 el martes, y tres personas más sucumbieron a las heridas, dijo la policía.

Una potente explosión arrasó el lunes por la tarde un coche que circulaba lentamente en un semáforo cerca de la estación de metro Red Fort. Hasta el lunes por la noche, se había confirmado que nueve personas habían muerto en la explosión y otras 20 resultaron heridas.

Más temprano el martes, la policía, junto con otras agencias, investigó la explosión del Fuerte Rojo como un posible ataque terrorista y se centró en un médico de Pulwama, que conducía el automóvil que explotó y tenía vínculos con un módulo terrorista desmantelado con la recuperación de explosivos principalmente en Faridabad.

(Con aportes de PTI)





Fuente