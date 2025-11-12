Explosión en Delhi: la policía busca un segundo vehículo sospechoso







Días después de un poderoso explosión Dentro de un automóvil Hyundai i20 cerca del Fuerte Rojo de Delhi, la policía comenzó a buscar otro vehículo sospechoso que se cree que está vinculado al mismo módulo terrorista, informó la IANS.

Fuentes de la policía de Delhi dijeron a IANS que los funcionarios ahora estaban buscando un Ford EcoSport rojo, que los investigadores creen que también fue utilizado por miembros del grupo involucrado en la explosión. Se emitió una alerta en toda la capital y se desplegaron cinco equipos de policía para rastrear el vehículo.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los primeros hallazgos indican que los sospechosos poseían un segundo auto rojo además del i20 que explotó. Todas las comisarías, puestos y puestos de control fronterizos de Delhi han sido puestos en alerta para buscar el vehículo. La policía de Uttar Pradesh y Haryana también fue informada y se les pidió que ayudaran en la operación de búsqueda, informó IANS.

Mientras tanto, a su regreso de Bután el miércoles, Primer Ministro Narendra Modi Fue directamente al Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan, donde se reunió con los heridos en la explosión del Fuerte Rojo. Modi, que llegó a Delhi por la tarde después de su visita de dos días, interactuó con las víctimas, les deseó una pronta recuperación y los médicos y funcionarios le informaron sobre su estado.

Más temprano ese mismo día, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) anunció la formación de un equipo especial de 10 miembros para hacerse cargo de la sonda sobre la explosión del Fuerte Rojo. El equipo estará encabezado por el director general adicional de la NIA, Vijay Sakhare, e incluirá un inspector general, dos inspectores generales adjuntos, tres superintendentes de policía y varios superintendentes adjuntos.

El desarrollo se produjo después de la Ministerio del Interior entregó oficialmente la investigación a la NIA el martes. La explosión tuvo lugar la tarde del 10 de noviembre, cuando un Hyundai i20 registrado en Haryana estacionado cerca de la puerta número 1 de la estación de metro Red Fort explotó, dejando un rastro de destrucción y pánico en la concurrida zona.

Actualmente, los investigadores están revisando más de 1.000 clips de CCTV de los alrededores, ya que las primeras evaluaciones sugieren que la explosión pudo haber sido un ataque suicida destinado a causar el máximo de víctimas. Las agencias también están examinando datos de volcados de teléfonos móviles y actividad en redes sociales desde múltiples ubicaciones en Delhi en un esfuerzo por rastrear vínculos digitales con los atacantes.

Se ha reforzado la seguridad en Delhi, Uttar Pradesh, Bihar y Bombaycon mayor vigilancia en áreas concurridas, mercados y lugares religiosos. Las autoridades permanecen en alerta máxima mientras se intensifica la búsqueda del Ford EcoSport rojo, visto como una pista clave para descubrir la red más amplia detrás de la explosión del Fuerte Rojo.

