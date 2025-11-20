Explosión en Delhi: el tribunal envía a cuatro acusados ​​a prisión preventiva de 10 días por la NIA







El jueves, el Tribunal de la Cámara de Patiala en Delhi envió a cuatro acusados ​​que fueron arrestados recientemente en relación con el caso de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi a una custodia de 10 días bajo custodia de la Agencia Nacional de Investigación (NIA).

El tribunal especial de la NIA concedió el jueves la custodia de 10 días a Dr. Muzammil Shakeel Ganai de Pulwama, el Dr. Adeel Ahmed Rather de Anantnag, el Dr. Shaheen Saeed de Lucknow y el Mufti Irfan Ahmad Wagay de Shopian ante la NIA.

La ANI informó que el juez principal de distrito y de sesiones (juez especial de la NIA), Anju Bajaj Chandana, ordenó la prisión preventiva de los cuatro acusados ​​bajo custodia de la NIA durante 10 días para realizar más investigaciones sobre la explosión del 10 de noviembre.

La NIA había solicitado inicialmente una prisión preventiva de 15 días para los acusados ​​para investigar y determinar su papel posterior en el caso. Sin embargo, el tribunal concedió 10 días de custodia a la agencia, informó la agencia de noticias.

Detenidos cuatro sospechosos más

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Investigación (NIA), al emitir un comunicado, mencionó que “ha arrestado a cuatro acusados ​​principales más involucrados en la explosión del 10 de noviembre frente al Fuerte Rojo en Delhi, elevando el número total de arrestos en el caso a seis.

Los cuatro acusados ​​fueron detenidos por la NIA en Srinagar, Jammu y Cachemira, por orden de presentación del juez de distrito. Tribunal de la Casa Patiala”, citado por ANI.

La agencia de investigación que investiga la explosión del Fuerte Rojo de Delhi también dijo que había arrestado anteriormente a otros dos acusados: Amir Rashid Ali, a cuyo nombre estaba registrado el automóvil utilizado en la explosión, y Jasir Bilal Wani, alias Danish, que había brindado ayuda técnica al terrorista involucrado en el ataque mortal.

Según la agencia de noticias ANI, el interrogatorio en relación con el caso de la explosión continúa como parte de los esfuerzos de la NIA para desentrañar toda la conspiración terrorista en el caso.

La agencia antiterrorista, a la que el Ministerio del Interior de la Unión entregó la investigación poco después del ataque, está trabajando estrechamente con varias fuerzas policiales estatales para rastrear y arrestar a todos los miembros del módulo terrorista involucrados en la matanza, informó ANI.

Evidencia crítica descubierta por la policía de Jammu Cachemira

Con vistas a descubrir el presunto ataque terrorista, la policía de Jammu y Cachemira también recuperó un teléfono móvil del atacante suicida del Fuerte Rojo, el Dr. Umar-un-Nabi, y los datos extraídos han proporcionado pruebas escalofriantes que demuestran que había preparado un vídeo que justificaba el ataque suicida como una «operación de martirio».

Según informaron las agencias de noticias, Omar conducía el coche cargado de explosivos que estalló frente al Fuerte Rojo el 10 de noviembre, matando a 15 personas.

Los funcionarios dijeron además que “las pruebas críticas se descubrieron después de la detención y el posterior interrogatorio de Zahoor Illahi, su hermano, que fue detenido por la policía de Jammu”.

(Con aportes de la ANI)





Fuente