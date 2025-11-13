Explosión en Delhi: el número de muertos aumenta a 13 y otro herido sucumbe en el hospital LNJP







El número de muertos en la explosión cerca del Fuerte Rojo a principios de esta semana aumentó a 13 después de que otra persona herida sucumbiera a sus heridas en el Hospital LNJPdijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

El fallecido ha sido identificado como Bilal, dijo.

Según la policía de Delhi, la información sobre la muerte de Bilal se recibió del hospital a primera hora del jueves por la mañana, informó PTI.

La autopsia se realizará más tarde ese día, dijeron las autoridades.

Con la muerte de Bilal, el número total de víctimas mortales en el explosión de alta intensidad El lunes por la noche ascendieron a 13, mientras que varios más siguen bajo tratamiento, informó el PTI.

Surgen nuevas imágenes de CCTV del momento exacto de la explosión

Mientras tanto, ha surgido una nueva imagen de CCTV, que capturó el momento exacto en el que el automóvil Hyundai i20 blanco explotó en medio del intenso tráfico nocturno cerca del Fuerte Rojo de Delhi a principios de esta semana, informó PTI.

Las imágenes, grabadas por una cámara de tráfico cerca Estación de metro Fuerte Rojo La puerta número 1 muestra el automóvil moviéndose lentamente entre autos, rickshaws eléctricos y otros vehículos antes de que repentinamente estalle en llamas, informó PTI.

En cuestión de segundos, el vehículo es envuelto por una enorme bola de fuego roja, seguida de una espesa columna de humo que se eleva hacia el cielo, lo que hace que los viajeros cercanos corran en busca de seguridad.

El impacto de la explosión Fue tan intenso que varios vehículos cercanos resultaron dañados. La zona se sumió inmediatamente en el caos mientras la gente se apresuraba a ayudar a los heridos.

Las agencias buscan el tercer automóvil desaparecido vinculado a los sospechosos

Múltiples agencias de seguridad están buscando un tercer automóvil que se cree que está relacionado con el caso de la explosión del Fuerte Rojo, dijeron fuentes policiales el jueves, informó PTI.

Mientras un Hyundai i20 blanco explotó cerca del Fuerte Rojo el lunes por la tarde, matando a 12 personas e hiriendo a otras 30, los investigadores localizaron más tarde a un segundo vehículo, un rojo. Ford EcoSport — a Faridabad.

Sin embargo, sigue sin localizarse un tercer coche, que se sospecha que es un Maruti Brezza.

«Se sospecha que el tercer coche desaparecido fue utilizado por el acusado para reconocimiento o fuga. Varios equipos están buscando el tercer coche», dijo la fuente, informó PTI.

Se están llevando a cabo búsquedas en Delhi-NCR y los estados vecinos para localizar al Maruti Brezzadijo.

(Con aportes de PTI)





