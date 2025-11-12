Explosión en Delhi: el Gabinete de la Unión califica la explosión en la capital nacional como «ataque terrorista»







El Gabinete de la Unión, presidido por el Primer Ministro Narendra Modi, expresó el miércoles su profundo pesar por la pérdida de vidas en la explosión del Fuerte Rojo de Delhi y lo calificó de «ataque terrorista», informó el PTI.

Como muestra de respeto a quienes murieron en la explosión del lunes por la noche, el Gabinete guardó dos minutos de silencio durante su reunión.

El ministro de la Unión, Ashwini Vaishnaw, dijo que el Gabinete de la Unión reiteró el compromiso inquebrantable del gobierno con su política de tolerancia cero hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

La potente explosión cerca de la puerta número 1 de la estación de metro Red Fort mató al menos a 12 personas e hirió a varias más.

