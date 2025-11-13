Explosión en Delhi: AIU suspende la membresía de la Universidad Al-Falah







La Asociación de Universidades de la India (AIU) ha suspendido la membresía de Universidad Al-Falah en Faridabad, Haryana, con efecto inmediato el jueves.

La acción, tomada a través de una carta oficial fechada el 13 de noviembre de 2025, sigue al intenso escrutinio de la institución en medio de la investigación terrorista sobre la mortal explosión de un coche en el Fuerte Rojo en Delhi el 10 de noviembre.

Citando sus estatutos, la AIU afirmó que la decisión se basó en «informes de los medios», que indicaban que la universidad «no parece estar al día».

La universidad se convirtió en el centro de atención nacional después de que se reveló que el Dr. Umar Un Nabi, el principal sospechoso de la explosión del 10 de noviembre, estaba asociado con esta universidad junto con otros acusados, el Dr. Muzammil Ganaie y el Dr. Shaheen Sayeed.

Como resultado de la suspensión, la Universidad Al-Falah ahora tiene prohibido utilizar el nombre o el logotipo de AIU en cualquiera de sus actividades y se le ha ordenado que elimine el logotipo de su sitio web oficial de inmediato.

“Además, se informa que la Universidad Al-Falah, FaridabadHaryana no está autorizada a utilizar el nombre o el logotipo de AIU en ninguna de sus actividades, y el logotipo de AIU debe eliminarse del sitio web oficial de la universidad de inmediato”, decía la carta.

Más temprano ese mismo día, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (NAAC, por sus siglas en inglés) con sede en Bengaluru emitió un aviso de causa justificada a la Escuela de Ingeniería y Tecnología Al-Falah, Fatehpu,r por afirmar y publicar falsamente que las facultades administradas por la Universidad están acreditadas por la NAAC.

La Universidad Al-Falah, una institución privada ubicada a unos 27 km de la frontera entre Haryana y Delhi, en Raga Road, distrito de Faridabad, Dhauj, ha sido objeto de atención nacional en los últimos días debido a acontecimientos impactantes que incluyen una recuperación masiva de explosivos y la explosión cerca del emblemático Fuerte Rojo en Delhi que dejó 12 muertos, decenas de heridos y sacudió a la nación.

