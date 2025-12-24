Explosión destruye residencia de ancianos en Pensilvania, EE.UU., tres personas mueren

PensilvaniaVIVA – Al menos tres personas murieron como resultado explosión «terrible» en un asilo de ancianos en el condado de Bucks, este de Pensilvania, dijeron funcionarios el martes 23 de diciembre de 2025.

«Este es un momento muy, muy trágico para esta comunidad», dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa el martes por la noche. ABC Noticias

El martes por la tarde se produjo una explosión en el hogar de ancianos Silver Lake en Bristol, que está a unas 25 millas al noreste de Filadelfia, lo que provocó un gran incendio.

«Hubo un colapso estructural importante con parte del primer piso colapsando hacia el sótano y varias personas atrapadas dentro», dijo el martes el jefe de bomberos de Bristol, Kevin Dippolito, en una conferencia de prensa.

Inicialmente, las autoridades dijeron que al menos dos personas murieron en la explosión, pero Dippolito luego confirmó ABC Noticias el martes por la tarde que había muerto una tercera persona.

Anteriormente, las autoridades dijeron que se creía que cinco personas estaban desaparecidas y no estaban seguras de cuántas resultaron heridas, pero Dippolito luego le dijo a la estación ABC de Filadelfia WPVI que 18 personas permanecían hospitalizadas hasta el martes por la noche y que las autoridades creían que todos habían sido encontrados.

La causa de la explosión sigue bajo investigación, aunque Shapiro dijo que se creía provisionalmente que fuga de gas provocando la «terrible» explosión.

Hubo un fuerte olor a gas natural en medio de la respuesta de emergencia, donde ocurrió la segunda explosión, dijo Dippolito. La fuente de la fuga de gas estaba en el sótano de la instalación, dijo.

La compañía de energía PECO dijo que sus equipos respondieron a informes de un olor a gas en el asilo de ancianos poco después de las 2 de la tarde del martes, y que se produjo una explosión mientras estaban en el lugar.

«Los equipos de PECO cortaron el servicio de gas natural y electricidad a las instalaciones para garantizar la seguridad de los socorristas y de los residentes locales», dijo la compañía en un comunicado. «Se desconoce en este momento si el equipo PECO o el gas natural estuvieron involucrados en este incidente».

Shapiro elogió la rápida respuesta de los equipos al incendio.

«Quiero decir que en los momentos posteriores a la explosión, viste lo que significa el verdadero heroísmo: los bomberos acudieron al lugar para controlar la explosión, apagar el fuego y, lo más importante, salvar a la gente», dijo el gobernador.