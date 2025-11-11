Explosión del Fuerte Rojo de Delhi: las investigaciones se entregan a la NIA







El Ministerio del Interior (MHA) transfirió el martes la investigación sobre la explosión cerca del Fuerte Rojo a la Agencia Nacional de Investigación (NIA), dijeron fuentes al PTI.

La medida indica claramente que el gobierno está tratando la explosión, que hasta ahora se ha cobrado 12 vidas, como un posible acto de terrorismo, ya que la NIA tiene el mandato específico de manejar casos relacionados con el terrorismo.

«El caso de la explosión ha sido entregado a la NIA», dijo una fuente de alto nivel, según el PTI.

La decisión se tomó sólo unas horas después de que el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, realizara una revisión de alto nivel de la situación de seguridad en la capital nacional y en otras partes del país después de la explosión. Se espera que Shah presida otra reunión de evaluación de seguridad el martes por la tarde.

El Ministro del Interior afirmó que las principales agencias de investigación están investigando conjuntamente el incidente y llevarán a cabo una investigación exhaustiva de todos los aspectos de la explosión.

El explosión Un incidente ocurrido el lunes por la noche en un automóvil que circulaba lentamente en un semáforo cerca de la estación de metro Red Fort, mató al menos a 12 personas e incendió varios vehículos, según las autoridades.

El lunes por la noche, se produjo una explosión de alta intensidad en un automóvil Hyundai i20 que se movía lentamente cerca del Fuerte Rojo en el centro de Delhi. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la tarde en el semáforo de Subhash Marg. La policía de Delhi ha registrado un caso en virtud de los artículos 16 y 18 de la Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA), la Ley de Explosivos y las disposiciones pertinentes de Bhartiya Nyaya Sanhita en la comisaría de policía de Kotwali.

Múltiples agencias se han unido a la investigación para determinar la causa y el motivo detrás de la explosión.

Mientras tanto, en una importante operación coordinada, el Escuadrón Antiterrorista de Uttar Pradesh (ATS), la Policía de Jammu y Cachemira y la Policía de Lucknow llevaron a cabo redadas conjuntas en múltiples lugares de la capital del estado a última hora de la tarde del lunes y primeras horas del martes por la mañana. Según los informes, las búsquedas estaban relacionadas con una investigación en curso sobre presuntas actividades terroristas y posibles operaciones de redes interestatales, según la ANI.

Las fuentes oficiales dijeron a la ANI que los equipos conjuntos ejecutaron búsquedas en varias áreas, incluidas Khurram Nagar, Indira Nagar y Mahanagar. Varias personas fueron detenidas para ser interrogadas y durante la operación se incautaron dispositivos digitales y documentos importantes. Policía Las fuentes declararon que las redadas siguieron a aportes de inteligencia de la policía de J&K que indicaban comunicaciones sospechosas rastreadas hasta Lucknow, lo que sugiere posibles vínculos entre individuos locales y agentes monitoreados por agencias de seguridad en Cachemira y otras partes del norte de la India.

El ACP Saiyad Areeb Ahmad, de la división de Aliganj, declaró que se había realizado una redada en una residencia en particular, pero se negó a proporcionar más detalles, citando la sensibilidad de la investigación. Sin embargo, reveló: «Nadie ha sido arrestado hasta el momento. Esta casa pertenece a un médico, Parvez Ansari». Inmediatamente después de la operación, se intensificó la seguridad en varias zonas de Lucknow. Las agencias también están verificando si los individuos detenidos tienen vínculos directos con trajes de terror o células durmientes que operan en la región. Se están realizando más investigaciones, según la ANI.

(con entradas PTI y ANI)





