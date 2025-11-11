Explosión del Fuerte Rojo de Delhi: la investigación inicial de la policía sospecha que se trata de un «ataque fidayeen»







Al investigar la explosión de la bomba en el Fuerte Rojo, el Policía de Delhi La investigación inicial indica que la explosión de alta intensidad puede haber sido un ataque fidayeen (suicida), dijeron el martes fuentes de la policía de Delhi.

Las fuentes afirmaron que, según las primeras conclusiones, las agencias de investigación creen que el sospechoso tenía la intención de realizar una explosión. Tan pronto como el sospechoso se enteró de que un módulo de Faridabad había sido desmantelado, al parecer pasó a planificar una operación estilo fidayeen, aparentemente para maximizar las bajas y evitar ser capturado por la policía, informó ANI.

Las agencias y los agentes de policía también están investigando si el objetivo real del ataque estaba en otro lugar, ya que el coche se movía lentamente. Según los informes, están analizando todos los ángulos posibles, incluido.

Considerando el hecho de que Jammu y Cachemira y la policía de Haryana recuperaron conjuntamente 360 ​​kg de material explosivo y municiones de Faridabad de Haryana y detuvieron a dos personas el lunes; el Dr. Muzammil y Aadil Rather fueron arrestados en el asunto.

Actualmente, las agencias están investigando el asunto y están trabajando para descubrir la intención completa detrás de la explosión. Los esfuerzos continuos para identificar a todos los involucrados y la secuencia de eventos que llevaron al incidente aún están en marcha.

Según ANI, la Fuerza de Acción Rápida (RAF) también se desplegó en el lugar cerca del Fuerte Rojo, donde se produjo una explosión en un automóvil Hyundai i20 el lunes por la tarde alrededor de las 7 pm.

Varias agencias, incluida la policía de Delhi, el FSL y otras, están llevando a cabo una investigación en el lugar para asegurarse de no dejar ninguna piedra sin remover mientras descubren las raíces de esta explosión.

La explosión, que ocurrió cerca de la estación de metro Red Fort, mató al menos a 12 personas y dejó a varios heridos de gravedad.

Por otra parte, la policía de Delhi ha logrado importantes avances en la investigación de la explosión cerca del Zona del Fuerte RojoCon imágenes de CCTV y análisis de datos del vertedero surgieron como pistas cruciales.

Las autoridades policiales, en colaboración con otras agencias de investigación, han seguido los movimientos del vehículo sospechoso y ahora están examinando posibles enlaces de comunicación establecidos antes y después de la explosión.

Según los funcionarios, «las imágenes de CCTV muestran al automóvil sospechoso entrando y saliendo del área de estacionamiento del Fuerte Rojo poco antes de la explosión. El conductor parece estar solo en las imágenes. La ruta hacia Daryaganj está ahora bajo escrutinio, y se están revisando más de 100 clips de CCTV, incluidas imágenes de las plazas de peaje cercanas, para mapear todo el movimiento del vehículo», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de la ANI)





