Explosión del Fuerte Rojo de Delhi: la embajada de Estados Unidos emite una alerta de seguridad para sus ciudadanos

En su sitio web oficial, la Embajada de Estados Unidos dijo: «El 10 de noviembre de 2025, un automóvil explotó cerca de la estación de metro Lal Quila (Fuerte Rojo) en el centro de Delhi, India, y los medios locales informaron de múltiples víctimas. Si bien se desconoce la causa de la explosión en este momento, el Gobierno de la India ha puesto a varios estados indios en alerta máxima».

En la lista de acciones a tomar, la Embajada de Estados Unidos dijo: «Evite las áreas que rodean el Fuerte Rojo y Chandni Chowk en Delhi y las multitudes; monitoree los medios locales para obtener actualizaciones; esté atento a los alrededores; permanezca alerta en lugares frecuentados por turistas».

Lindy Cameron, Alto Comisionado británico en la Indiacompartió un aviso de viaje actualizado y dijo: «Mis pensamientos están con todos los afectados por la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi hoy».

Varios enviados expresaron sus condolencias tras la explosión en la capital nacional.

La Alta Comisión de Sri Lanka dijo en una publicación en X: «La Alta Comisión de Sri Lanka transmite su más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en la trágica explosión en Delhi esta tarde y desea una pronta recuperación a los heridos. Sri Lanka se solidariza con el pueblo y el gobierno de la India».

La Embajada de Marruecos dijo en X: «Mis colegas se unen para expresar nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos tras la explosión de la estación de metro Red Fort. Que las almas de los difuntos descansen en paz. Nuestros deseos también de una pronta recuperación a los heridos».

Australia El Alto Comisionado en India, Philip Green, escribió en X: «Nuestro más sentido pésame para todos los afectados por el incidente de esta tarde cerca del Fuerte Rojo de Delhi. Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos y deseamos la pronta recuperación de los heridos».

Anteriormente, hablando con ANI, el ministro del Interior, Amit Shah, dijo que se produjo una explosión en un automóvil Hyundai i20 en el semáforo de Subhash Marg cerca del Fuerte Rojo en Delhi a las 7 pm del lunes, y que la explosión hirió a algunos peatones y dañó algunos vehículos.

El Ministro del Interior Dijo que los equipos de la Sección contra el Crimen de Delhi y la Sección Especial de Delhi llegaron al lugar 10 minutos después de recibir la información de la explosión.

Se produjo una explosión cerca de la estación de metro Red Fort Gate 1 en la capital nacional, matando a ocho personas e hiriendo a otras siete, dijo a ANI el lunes un alto funcionario del hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP).

