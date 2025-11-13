Explosión del Fuerte Rojo de Delhi: el Dr. Umar y sus asociados recaudaron 20 rupias lakh







A medida que las agencias de investigación intensifican sus operaciones de búsqueda e investigaciones, ha surgido una revelación importante en la investigación en curso sobre el caso de la explosión del Fuerte Rojo. El último hallazgo de las agencias arroja luz sobre la pista de financiación, y fuentes de la policía de Delhi revelan que el Dr. Omar Mohamed y sus asociados habían recaudado casi 20 rupias lakh en efectivo para ejecutar la conspiración, informó IANS.

Según la policía de Delhi, los acusados, identificados como el Dr. Muzammil, el Dr. Adeel, Umar y Shaheen, recaudaron colectivamente alrededor de 20 rupias lakh, que luego fueron entregadas al Dr. Umar Mohammad.

Según informó la agencia de noticias IANS, los investigadores descubrieron que el grupo compró más de 20 quintales de fertilizante NPK, por un valor aproximado de 3 rupias lakh. Según los informes, todas las compras terroristas realizadas por los sospechosos se realizaron desde Gurugram, Nuh y las regiones cercanas.

La agencia de noticias IANS también informó que se sospecha que el fertilizante se utilizó en la fabricación de artefactos explosivos improvisados ​​(artefactos explosivos improvisados) que provocó la explosión cerca del histórico Fuerte Rojo, en la que murieron 13 personas.

Las fuentes revelaron además que una disputa monetaria entre Umar y Muzammil también resultó en posibles divisiones internas dentro del grupo. Para mantener el secreto y coordinar sus operaciones, Umar habría creado un grupo privado de Signal compuesto de dos a cuatro miembros, a través del cual se gestionaba la comunicación sobre logística y objetivos.

En una revelación significativa, las agencias de investigación se enteraron de que apenas unos minutos antes de la explosión, Umar Mohammad había visitado una mezquita en la Vieja Delhi, donde permaneció más de 10 minutos antes de dirigirse hacia el Fuerte Rojo.

Sin embargo, este detalle fue confirmado aún más por la inteligencia local después de verificar las imágenes de CCTV. Ahora se están llevando a cabo más investigaciones para determinar si conoció allí a algún cómplice o si recibió instrucciones de última hora.

Además de las pruebas del caso, los expertos forenses también recuperaron un trozo amputado de una pierna cerca de la dirección del coche i20 que explotó en el lugar.

Además, el análisis de ADN confirmó posteriormente que la muestra biológica coincidía con la del Dr. Umar, estableciendo efectivamente su participación directa en el ataque.

Después de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi, el Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha asumido oficialmente la investigación de la Célula Especial de la Policía de Delhi. Los funcionarios de la NIA han acordonado el área y están realizando exámenes forenses de los escombros, incluidos residuos de explosivos, componentes de vehículos y evidencia digital.

(Con aportes de IANS)





