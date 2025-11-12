Explosión de un coche en Delhi: Turkiye rechaza los informes que lo vinculan con la radicalización en la India







Turkiye rechazó el miércoles como “puramente desinformativos” los informes de los medios que sugerían su participación en actividades de radicalización dirigidas a India y otros países, incluso cuando investigadores indios revelaron que dos sospechosos clave en la reciente explosión de un automóvil en Delhi habían viajado al país, informó la agencia de noticias PTI.

La Dirección del Centro de Comunicaciones para Contrarrestar la Desinformación de Turkiye dijo en un comunicado que los informes que lo vinculan con el terrorismo en la India eran parte de una «campaña de desinformación maliciosa destinada a dañar las relaciones bilaterales».

«La afirmación de que Turkiye participa en actividades de radicalización dirigidas a la India o a cualquier otro país es puramente desinformativa y carece de fundamento fáctico», decía el comunicado.

La aclaración se produjo en medio de informes de que dos sospechosos relacionados con La explosión del lunes cerca de la estación de metro Red Fort en Delhi había viajado a Turkiye, supuestamente para reunirse con los encargados sospechosos de operar desde allí, informó PTI. La explosión, que atravesó un coche que circulaba lentamente en un semáforo, mató a 12 personas y dejó a varias más heridas.

Según los oficiales involucrados en la investigación de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi, miembros clave del “módulo terrorista de cuello blanco” (compuesto en gran parte por profesionales médicos) habían planeado atacar el Fuerte Rojo el Día de la República de este año.

Según se informa, el grupo llevó a cabo múltiples misiones de reconocimiento alrededor del monumento como parte de una conspiración más amplia para atacar lugares de alto perfil en la capital nacional.

Investigadores identificó al Dr. Umar Nabi, que conducía el Hyundai i20 que explotó, y al Dr. Muzammil Ganaie, arrestado en Faridabad, como figuras centrales del módulo. Ambos hombres habían viajado a Turkiye después de unirse a ciertos grupos de Telegram que se cree que son operados por operadores extranjeros, informó PTI.

Las fuentes dijeron que la radicalización del módulo se remonta a dos canales cifrados de Telegram, incluido uno administrado por un agente de Jaish-e-Mohammad con base en Pakistán. Según los informes, los sospechosos recibieron instrucciones de dispersarse por toda la India y seleccionar objetivos después de regresar de Turkiye.

Oficiales Agregó que el grupo también había planeado ataques durante Diwali pero no los ejecutó. Los investigadores creen que el módulo pretendía replicar incidentes terroristas a gran escala similares a los ataques de Mumbai de 2008.

La investigación continúa enfocándose en identificar la red extranjera que pudo haber brindado apoyo logístico o ideológico a los sospechosos.

(Con entradas PTI)





