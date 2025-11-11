Explosión de coche mata a 8 personas en Nueva Delhi, India, sospechosa de ataque terrorista

Nueva DelhiVIVA – Ocho personas fueron reportadas muertas cuando un el auto exploto en el centro de Nueva Delhi, Indiael lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche, según un informe del gobierno indio informado por los medios locales NDTV.

El gobierno dice explosión El incidente ocurrió cerca de una estación de metro en la capital india alrededor de las 19:00 hora local, hiriendo a 20 personas en la ciudad actualmente fuertemente vigilada y poniendo en alerta máxima a varios estados e instalaciones importantes.

La ubicación está cerca del Fuerte Rojo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un lugar popular para los turistas extranjeros.



Coche explota en Nueva Delhi India en presunto ataque terrorista, matando a 8 personas

La policía dijo que el automóvil explotó después de detenerse en un semáforo en rojo, causando daños a tres o cuatro vehículos cercanos. Grabación Reuters mostrando los restos de un automóvil incendiado, con humo saliendo de la zona.

Alrededor de 15 camiones de bomberos acudieron al lugar y la policía cerró el tráfico en ese punto.

Las autoridades han enviado un equipo de investigación al lugar. Las autoridades dijeron que estaban investigando todas las posibilidades, incluida la posibilidad de que fuera un ataque. terrorista.

El ministro del Interior (Mendagri), Amit Shah, afirmó que la investigación sobre la explosión aún estaba en curso. Las autoridades locales arrestaron a una persona en relación con este incidente, informó News18.

«Diez minutos después de recibir información sobre la explosión, un equipo de la Dirección Especial y de Control del Crimen de Delhi llegó al lugar. La guardia nacional y los servicios de inteligencia… han iniciado una investigación exhaustiva. Se han dado instrucciones para comprobar todas las cámaras de vigilancia», dijo.

Testigos presenciales dijeron que la explosión rompió ventanas en varias casas cercanas al lugar.

Además, el primer ministro Narendra Modi afirmó que se había coordinado con el ministro del Interior y otros funcionarios. También expresó sus condolencias a las víctimas.

«Damos el pésame a quienes perdieron a sus seres queridos en la explosión de Delhi esta tarde. Esperamos que los heridos se recuperen rápidamente. Los afectados han sido asistidos por las autoridades», dijo Modi en la red social X.