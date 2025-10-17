Explosión de cilindro de gas en Kiaracondong Bandung, 4 personas gravemente quemadas

BandungVIVA – Explosión Temblores violentos en el área de Gang H. Mansur, aldea de Babakan Sari, distrito de Kiaracondong, ciudad de Bandung, el viernes 17 de octubre de 2025 por la mañana.

Cuatro vecinos de la casa sufrieron graves quemaduras a causa de la explosión cilindros de gas sospecha de GLP goteando y se incendió. El jefe de policía de Kiaracondong, comisario de policía Sumartono, reveló que la explosión se produjo cuando una de las víctimas encendió una estufa en el segundo piso de la casa.

“Las cuatro víctimas sufrieron quemaduras entre «Entre el 60 y el 90 por ciento fueron inmediatamente trasladados al Hospital Pindad de Bandung para recibir cuidados intensivos», dijo Sumartono.

Según la investigación provisional, el incidente comenzó cuando Mita, una de las víctimas, compró una bombona de gas de 3 kilogramos en la tienda de Soleh. Al intentar instalarlo en casa, se descubrió que el gas tenía una fuga, por lo que Mita lo colocó en un balde lleno de agua temporalmente.

Preocupada, Mita le pidió a su hijo que volviera a la tienda a comprar un tubo nuevo y le pidió a Soleh que le ayudara a instalarlo. Sin embargo, tan pronto como Soleh encendió la estufa del segundo piso, se produjo una poderosa explosión que inmediatamente quemó toda la casa.

Los residentes locales, presas del pánico, huyeron inmediatamente de sus casas, mientras que los bomberos y la policía se trasladaron rápidamente al lugar.

Varias unidades de bomberos de la ciudad de Bandung junto con el equipo Inafis de la policía de Bandung llevaron a cabo inmediatamente la extinción, evacuación y procesamiento de la escena del crimen (TKP).

El comisario de policía Sumartono dijo que su partido todavía estaba investigando la causa exacta de la explosión.

«Hemos tomado las medidas iniciales, desde asegurar la escena del crimen, recopilar datos sobre testigos y víctimas, hasta coordinarnos con el equipo de Inafis para determinar científicamente la causa de la explosión», dijo.

Mientras tanto, el estado de las cuatro víctimas aún se encuentra bajo cuidados intensivos por parte del equipo médico del Hospital Pindad de Bandung. La policía también hizo un llamado a la ciudadanía a tener más cuidado al reemplazar los cilindros de gas, especialmente asegurándose de que no haya fugas antes de usarlos.

«El gas GLP es muy peligroso si se fuga. Siempre asegúrese de que sea seguro antes de encenderlo», volvió a decir. (Hormiga)