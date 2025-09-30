Explosión cerca de la sede paramilitar en el suroeste de Pakistán Hojas 10 muertas







Al menos 10 personas fueron asesinadas y más de 30 personas heridas el martes en un bomba Ataque contra las fuerzas paramilitares en la problemática provincia de Baluchistán de Pakistán.

La explosión atravesó una calle concurrida cerca de la sede de la policía fronteriza (FC) en Quetta, capital de la provincia.

El ministro de Salud de Baluchistán, Bakht Muhammad Kakar, confirmó el ataque. Diez personas han sido asesinadas mientras 32 resultaron heridas en el explosiónLe dijo a los medios.

Los heridos fueron llevados a los diversos hospitales de la ciudad, donde se declaró una emergencia.

Se ha declarado una emergencia en el Hospital Civil de Quetta, el Hospital Medical de Baluchistán (BMC) Quetta y el Centro de Trauma, según un comunicado del Secretario de Salud Mujeebur Rehman.

Imágenes de televisión y social medios de comunicación Los clips mostraron la poderosa explosión rasgando la calle, que también atrapó a varios civiles presentes en las cercanías.

Si bien ningún grupo ha asumido la responsabilidad de la explosión, los grupos insurgentes de Baloch con frecuencia llevan a cabo ataques dirigidos al personal de seguridad en la provincia.

El primer ministro de Baluchistán, Mir Sarfraz Bugti, condenó firmemente el incidente, llamándolo terrorista ataque.

Los terroristas no pueden debilitar la resolución de la nación a través de actos cobarde. Los sacrificios de la gente y las fuerzas de seguridad no irán en vano. Seguimos comprometidos a hacer que Baluchistán sea pacífico y seguro «, dijo en un comunicado sobre X.

Baluchistán, que bordea Irán y Afganistán, es el hogar de una violenta insurgencia violenta.

Los grupos insurgentes de Baloch se realizan con frecuencia ataques Dirigido al personal de seguridad, proyectos gubernamentales y los proyectos del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) de USD 60 mil millones en esta provincia rica en petróleo y minerales.

