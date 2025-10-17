Explore sitios espirituales en el tour ‘Sri Rameswaram-Tirupati Dakshin Darshan’







El Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) ha anunciado un paquete especial de turismo religioso titulado ‘Sri Rameswaram–Tirupati Dakshin Darshan Yatra’ que ofrecerá a devotos y viajeros un viaje espiritualmente enriquecedor por el sur de la India. El recorrido se realizará a través del Tren Turístico Especial Bharat Gaurav y comprenderá 10 días y nueve noches desde Nasik el 7 de noviembre. Concluirá el 16 de noviembre.

El tren seguirá una ruta panorámica pasando por kalyanKarjat y Pune, con múltiples embarques y desembarques en las estaciones de Nashik, Devlali, Igatpuri, Kalyan, Karjat, Lonavala, Pune, Daund, Kurduwadi, Solapur y Kalaburagi.

El itinerario cubre destacados destinos religiosos y culturales:

Tirupati: Templo del Señor Venkateshwaran Swami y Templo de la Diosa Padmavati

Ramsharant: Ramanfield.

Madurai: Templo Meenakshi

Kanyakumari: Monumento a la Roca Vivekananda, Gandhi Mandapam y Templo Kanniakumari

Thiruvananthapuram: templo Padmanabhaswamy y playa Kovalam

Los devotos deben reservar las entradas para Tirupati Balaji Darshan por separado a través del portal oficial en línea.

Tarifas del paquete turístico (por persona)

Económica (clase cama): 18.040 rupias para adultos, 16.890 rupias para niños (de cinco a 11 años)

Estándar (3AC): 30.370 rupias para adultos, 29.010 rupias para niños

Confort (2AC): 40.240 rupias para adultos, 38.610 rupias para niños

El paquete incluye el viaje en tren en la clase seleccionada (SL / 3AC / 2AC), alojamiento en hoteles económicos (AC/Non-AC), comidas vegetarianas a bordo y fuera de bordo, visitas turísticas locales en autobuses AC/Non-AC e instalaciones para lavarse y cambiarse en ubicaciones seleccionadas.

Gaurav Jha, director general del grupo, IRCTC (Zona Oeste), dijo: «Este paquete está diseñado para brindar a los peregrinos y turistas una experiencia asequible, cómoda y espiritualmente satisfactoria, combinando viaje, alojamiento, comidas y visitas turísticas en un itinerario conveniente».

Pasajeros Puedes reservar el tour online en www.irctctourism.com o vía Llamada/WhatsApp: 8287931886.





