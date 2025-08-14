Explore la función de control de estabilidad en ECU MotoGP, la seguridad del corredor está garantizada

VIVA – MotoGP se conoce como el evento de carreras de motor más rápido del mundo, donde cada uno corredor estimular sus monturas al límite de habilidad. La alta velocidad, la curva extrema y las maniobras agresivas hacen que el riesgo de los accidentes sea una parte inevitable. Para minimizar este riesgo, se continúa desarrollando la tecnología. Una de las últimas innovaciones es el aumento en la función de control de estabilidad de la ecuación MotoGP que se introdujo oficialmente en el Gran Premio de Austria 2025.

¿Qué es el control de estabilidad en MotoGP?

Citado por Viva Automotive de Crash, jueves 14 de agosto de 2025, el control de estabilidad, o también conocido como control de portaobjetos, es un sistema electrónico diseñado para regular la estabilidad del motor al experimentar un deslizamiento en la esquina. A diferencia del control de tracción ordinario, esta característica no solo monitorea la rotación de la rueda, sino también:

Medir el ángulo de la pendiente (ángulo de inclinación)

Detectar la dirección y el nivel de deslizamiento lateral

Con estos datos, la ECU puede ajustar el par del motor con mayor precisión, lo que ayuda a los corredores a seguir controlando el motor sin perder la velocidad drásticamente.

La diferencia entre el control de estabilidad y el control de tracción

Desde 2016, MotoGP ha utilizado un control de tracción para reducir el riesgo de pérdida de tracción de ruedas traseras. Sin embargo, el control de tracción tiene limitaciones:

No se puede distinguir entre un deslizamiento seguro y un deslizamiento peligroso

A menudo reduce la energía de repente, lo que en realidad puede interferir con el equilibrio del motor

El control de estabilidad está presente para superar este problema. Este sistema puede comprender el contexto del deslizamiento, para que los corredores aún puedan hacer diapositivas controladas sin aumentar el riesgo de alta.

La opinión de los corredores

Algunos corredores de MotoGP dieron la bienvenida a esta actualización.

Pol Espargaro dijo que el antiguo sistema no podía manejar ciertos tipos de deslizamiento, de modo que a veces desencadenaba accidentes.

Jack Miller agregó que esta nueva característica reducirá el momento peligroso cuando el motor de repente pierda estabilidad al salir de la curva.

¿Cuándo y quién lo usa?

La función de control de estabilidad comenzó a usarse en el GP 2025 de Austria, y según el informe oficial de MotoGP, casi todos los equipos utilizan esta actualización de la ECU. Esta tecnología es el resultado de la colaboración entre MotoGP, Marelli (proveedor oficial de la ECU) y MSMA (Asociación de Fabricantes de Motocicletas).

Beneficios del control de estabilidad para MotoGP



Marc Márquez Crash en España MotoGP 2025

1. Mejorar la seguridad del corredor

Reducción del riesgo de accidentes peligrosos como el lado alto.

2. Mantener la velocidad competitiva

Ayudar a los corredores a mantener el tiempo de vuelta óptimo sin sacrificar el control.

3. Proporcione datos más precisos

La ECU puede recopilar datos técnicos para el desarrollo futuro del motor.

La presencia de control de estabilidad en ECU MotoGP es un gran salto en la tecnología de carreras de motor. Esta característica no solo mejora la seguridad del corredor, sino que también mantiene la sensación de la carrera para seguir siendo emocionante y competitiva. Con esta innovación, MotoGP demuestra una vez más que la velocidad y la seguridad pueden ir de la mano.