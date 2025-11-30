La campaña de 2025 no ha ido según lo previsto para el Vikingos de Minnesota. Después de ceder el puesto de mariscal de campo titular a JJ McCarthy, los Vikings han tenido grandes dificultades en la ofensiva. McCarthy tampoco ha podido mantenerse en el campo, ya que ha lidiado con varias lesiones que lo han limitado a solo seis juegos en lo que va de la temporada.

La última dolencia de McCarthy es una conmoción cerebral que sufrió en la derrota del equipo en la Semana 12 ante los Empacadores de Green Bay. Como resultado, novato no reclutado Max Brosmer está listo para tener la primera apertura de su carrera en la Semana 13, y antes de este gran juego, recibió una comparación única con 49ers de San Francisco‘mariscal de campo estrella Brock Purdy.

Max Brosmer comparado con Brock Purdy antes del primer inicio en la NFL

La carrera de McCarthy en el NFL no ha tenido exactamente un gran comienzo. Después de ser seleccionado con la selección general número 10 en el Draft de la NFL de 2024, McCarthy se perdió toda su temporada de novato por un menisco desgarrado. Y aunque jugó en 2025, históricamente ha sido malo para Minnesota, lo que generó serias dudas sobre su futuro con el equipo.

Los Vikings no van a darse por vencidos con McCarthy todavía, pero su última lesión le da al equipo la oportunidad de ver lo que tiene en Brosmer. Si bien no era exactamente un prospecto publicitado al salir de la universidad, Brosmer mostró su potencial durante el verano durante el campo de entrenamiento y la acción de pretemporada, lo que lo llevó a quedarse como el tercer mariscal de campo del equipo detrás de McCarthy y Carson Wentz, quien estará fuera por el resto de la temporada por una lesión en el hombro.

Ahora que McCarthy está fuera nuevamente, eso deja a Brosmer con la oportunidad no sólo de demostrar de lo que es capaz, sino también potencialmente hacer suyo el puesto de mariscal de campo titular de Minnesota. Si necesita inspiración, debería no busques más que Purdyuna selección de séptima ronda poco conocida de 2022 que le robó el puesto de mariscal de campo titular de los Niners a Trey Lance, quien fue la tercera selección general en el Draft de la NFL de 2021.

«No es llamativo, pero tampoco lo fue Brock Purdy cuando lo arrojaron al fuego por primera vez para los 49ers y ganó el puesto», dijo un cazatalentos de la NFL sobre Brosmer, según Dianna Russini de The Athletic.

Vikings esperan que Max Brosmer pueda ayudar a que la ofensiva vuelva a encarrilarse

Las expectativas para Brosmer no deberían ser exactamente altas, pero hablando de manera realista, no puede ser mucho peor que McCarthy. En seis juegos esta temporada, McCarthy lanzó para solo 929 yardas y seis touchdowns, además de lanzar 10 intercepciones. Una ofensiva de los Vikings que está llena de armas lució desolada y condujo a una campaña de 2025 muy decepcionante.

Como si las cosas no fueran ya bastante difíciles para Brosmer, se enfrentará a un peligroso Halcones Marinos de Seattle equipo en la Semana 13. Casualmente, los Seahawks están dirigidos por Sam Darnold, quien ayudó a llevar a Minnesota a la postemporada en 2024 durante su largo año como mariscal de campo titular del equipo. El inicio de este juego está programado para las 4:05 pm ET del domingo, y todos los ojos estarán puestos en Brosmer para ver qué puede hacer por la ofensiva de los Vikings.