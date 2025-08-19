Explicación oficial de la Jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Java Occidental con respecto a la libertad condicional de la libertad condicional Setya Novanto

Bandung, Viva – Jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Java Occidental, Kusnali, dijo, la adquisición de la libertad condicional (PK) obtenida por la clase 1 de Sukamiskin Lapas de clase 1, Setya Novanto ha pasado por varias consideraciones.

Leer también: Golkar dará una posición a Setya Novanto si nuevamente activamente política



«Primero, basado en la decisión de la Corte Suprema con respecto al número de reconsideración 32/PK/PID.SUS/2020 con fecha del 4 de junio de 2025, la sentencia penal que originalmente fue de 15 años se cambió a 12 años 6 meses y una multa de 500,000,000 de la subsidiaria 6 meses en prisión) y el dinero de reemplazo Rp. 052,289,803 (subsidiario 2 años de Kusnali, dicha, d. 19 de agosto de 2025.

En segundo lugar, agregó, la propuesta del programa de libertad condicional de Setya Novanto también fue aprobada por la Sesión TPP de la Dirección General de Taspas el 10 de agosto de 2025 que se recomendaría obtener una aprobación adicional del liderazgo.

Leer también: Sahroni dijo que la remisión de Setya Novanto estaba de acuerdo con el corredor legal



«La aprobación de las recomendaciones se otorga junto con 1000 propuestas para el programa de integración de otros indonesios, con la consideración de cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos», dijo Kusnali.

Leer también: La respuesta del presidente de KPK con respecto a Setya Novanto fue gratuita en el caso E-KTP



Dijo que basado en el párrafo del Artículo 10 (2) de la Ley No. 22 de 2022, se declaró que Setya Novanto cumplió los requisitos de la gestión administrativa y subatantiva (buen comportamiento y después del programa de entrenamiento), y ha mostrado una reducción en el riesgo.

«Además, la persona en cuestión también se ha sometido a 2/3 del período criminal y ha pagado una multa de Rp. 500,000,000 de dinero de reemplazo, como lo demuestra un certificado de completo de KPK No.B/5238/Ex.01.08/26/08 2025 con fecha del 14 de agosto de 2025. KPK», explicó.

Entonces, continuó Kusnali, el 16 de agosto de 2025, la persona en cuestión fue emitida por la prisión de Sukamiskin con un programa condicional, basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correcciones el 15 de agosto de 2025 No. PAS-1423 PK.05.05.03 Año 2025.

«Desde el 16 de agosto de 2025, el estado de Setya Novanto cambió de prisioneros a clientes correccionales en el Centro Correccional Bandung (BAPAS), obteniendo orientación de los supervisores de la comunidad Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029», dijo.