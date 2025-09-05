Explicación de Patrick Kluivert sobre la renuncia de Mees Hilgers del equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Explicar la situación actual Mees Hilgers Después de que el jugador que juega como defensor central canceló unirse al equipo de Garuda para el día del partido de la FIFA contra Equipo nacional de Taiwán (5 de septiembre) y equipo nacional libanés (8 de septiembre).

El nombre de Hilgers se unió previamente en 27 jugadores anunciados por Kluivert para dos días de partidos de la FIFA celebrada en el Stadon Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Sin embargo, el miércoles, PSSI emitió una declaración de nuestra página oficial Garuda que Hilgers canceló unirse porque «se centró en completar el proceso de mudanza de clubes que son partes importantes de su carrera».

«En primer lugar, la situación de Mees no es buena para él. La fecha límite en algunos países sigue siendo válida. Y la situación tampoco es buena», dijo Kluivert en una conferencia de prensa antes de Taiwán en el estadio GBT el jueves.

Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

Se rumoreaba que Hilgers, que ahora tiene 24 años, se uniría al club de Ligue 1 francés, Stade Brestois 29. Sin embargo, se informó que la transferencia se derrumbó en los últimos segundos del cierre del mercado de transferencias el 1 de septiembre.

Kluivert estaba bastante decepcionado con la unión de Hilgers porque, según él, en el contexto de la preparación para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026 contra Arabia Saudita e Irak en octubre, todos los jugadores deben participar en la preparación.

«Como dijiste, los dos partidos internacionales que jugamos hoy son muy importantes. Después del último partido, China y Japón, ahora son Taipei (Taiwán) y Líbano», dijo Kluivert, que tenía 49 años.

«Entonces, estamos ocupados preparándonos muy bien para Arabia Saudita, por supuesto. Y si un jugador no puede unirse, no es bueno para él. Porque ahora estamos planeando hacer otras cosas o cosas diferentes», agregó.

«Pero todos quieren estar allí. Desafortunadamente, no puede estar aquí, por lo que debe hacer su propio trabajo para el club. Y, por supuesto, todo lo mejor para él», dijo.

Desde su debut en el partido contra Bahrein en octubre de 2024, Hilgers hasta ahora tiene cuatro actuaciones para el equipo de Garuda.

Su última actuación para Indonesia fue el último partido de la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 en junio de 2025, cuando Indonesia se tragó una derrota de 0-6 de los gigantes asiáticos, Japón. (Hormiga)