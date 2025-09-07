Explicación de Abdul Kadir sobre la foto con Raja Juli mientras juega Dominó con Loggers Wild

Yakarta, Viva – La reunión entre el Ministro de Forestal Rey Juli Antoni con el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding De repente en el centro de atención después de su foto jugar dominó Circulando en el grupo WhatsApp.

Karding, quien también es el Secretario General de la Harmonía de la Familia de Sulawesi del Sur (KKSS), enfatizó que la reunión que tuvo lugar el lunes 1 de septiembre de 2025 fue solo una reunión de rutina de la gestión de KKSS.

«All administrators came at that time, including Andi Rukma Nurdin and Andi Bohar (Deputy Chairperson of KKSS), Azis Wellang (Deputy Treasurer of KKSS), M Fachri (Wasekjen KKSS), Riswan (Deputy Head of KKSS Secretariat), Abdul Rahman (Staff of the KKSS Secretariat) and Marwah (KKSS Secretariat Staff).

Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding Foto : Entre/Ho-Ministry of P2MI

Según él, inicialmente planeó conocer a Raja Juli. Sin embargo, fue el ministro quien decidió venir al puesto de KKS. Ambos tuvieron la oportunidad de hablar en la trastienda en cuatro yees hasta alrededor de las 23.30 WIB.

«Pero Raja Juli eligió ir conmigo. ‘Solo fui a la casa de mi hermano’. Por cierto, estaba en el puesto de KKS, yo y Raja Juli finalmente acordamos reunirme en el puesto. Luego conversamos en la parte de atrás, separados de todos los otros miembros de KKSS», dijo.

Luego, la discusión terminó antes de la medianoche, a las 23.30 WIB. Raja en julio pasado se despidió. El camino a casa, dijo, pasó un lugar de reunión para los miembros de KKS que jugaban fichas de dominó. Raja en julio pasado fue invitado a jugar Domino acompañado por él.

«Jugamos hasta dos sets. Los que jugaron, Pak Azis y Andi, que también se desempeñaron como vicepresidente de la Junta Ejecutiva de Pordi (PB)», dijo.

Afirmó, durante la reunión, Raja Juli no discutió con otros administradores, sino que solo habló con él.

«En la sala, el único rey de Juli era conocido porque todos los presentes eran administradores de KKS. Después de eso, Raja Juli dijo adiós a casa sin ninguna discusión con otra administración de KKS», dijo.

Karding también respondió al tema de la presencia de Azis Wellang, quien se decía que tenía un caso legal. Se aseguró de que el estado legal de Azis fuera claro. Dijo además, cuando jugaba dominó, algunos tomaron fotos y enviaron al grupo de WhatsApp Pordi (Asociación Deportiva Domino Indonesia) y KKSS.

«Cuando Tempo contactó, no sabía los antecedentes de Azis Wellang, incluso si había casos legales o no. Sin embargo, después de eso, confirmé y recibí una explicación de que el estado de Azis Welllang ya no era un sospechoso en la decreta del Tribunal de Distrito Central de Jakarta: 13/Pid.Pra/2023/Pn.Jkt.pst y Notificación y Forestación (Gakkum Klhk). S.01BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/02/2025 Fechado el 14 de febrero de 2025 «, dijo nuevamente.