Expertos sudafricanos en vida silvestre capacitan a funcionarios sobre conflictos entre humanos y vida silvestre







El Maharastra El Departamento Forestal organizó una sesión de capacitación internacional en Pune el viernes para fortalecer las habilidades de los oficiales que trabajan en áreas afectadas por conflictos entre humanos y vida silvestre, dijeron funcionarios.

Dos expertos de Sudáfrica: Hein Schoeman, especialista en captura de vida silvestre, y la Dra. Josephine Skaarup Petersson, veterinaria de vida silvestre, dirigieron la interacción. Compartieron prácticas globales sobre captura de vida silvestre, mitigación de conflictos, manejo de poblaciones y técnicas de manejo seguro.

Las discusiones se centraron en aplicaciones a nivel de campo, medidas de seguridad, prácticas éticas y gestión basada en ecosistemas. Los oficiales participaron activamente y compartieron los desafíos enfrentados durante situaciones de conflicto reales en Maharashtra.

El evento se llevó a cabo bajo la dirección de Ashish Thakare, Conservador de Bosques, Pune Circle, en colaboración con RESQ Charitable Trust.

Más de 40 oficiales de las divisiones de la Reserva de Tigres de Sahyadri, Junnar, Pune y Solapur asistieron a la sesión. Estos agentes se ocupan periódicamente de situaciones difíciles en materia de vida silvestre, gestión de límites y zonas de conflicto.

El conservador Ashish Thakare dijo que aunque las condiciones en Sudáfrica son diferentes, los principios y métodos compartidos fueron muy útiles. Añadió que estas sesiones ayudan a los agentes a obtener perspectivas más amplias y mejorar sus habilidades.

Tuhin Satarkar, Director de Operaciones de Vida Silvestre de RESQ Charitable Trust, dijo que el intercambio de conocimientos fortalece la toma de decisiones y ayuda a construir asociaciones a largo plazo que beneficien fauna conservación.





Fuente