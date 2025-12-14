Experto vietnamita revela los hechos detrás de la destrucción de la selección nacional de Indonesia, la gira de Lionel Messi está enojada con sus seguidores

Yakarta, VIVA – Yakarta – El canal de fútbol VIVA.co.id destacó la gran atención de los lectores durante todo el domingo 14 de diciembre de 2025. La atención se centró principalmente en el fracaso de la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games Tailandia 2025, lo que provocó una evaluación de su desempeño. Indra Sjafri y políticas de PSSI.

A nivel internacional, incidentes de estancias cortas Lionel Messi a la India también atrae el interés de los lectores. Mientras tanto, el análisis de los observadores vietnamitas sobre la actuación de Garuda Muda, el progreso de la selección nacional femenina de Indonesia en las semifinales de los SEA Games y la confesión de Indra Sjafri tras los malos resultados en Tailandia completan la lista de cinco noticias. más popular en el canal Bola VIVA.co.id.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares de VIVA en el canal Bola que son de interés para los lectores:

El fracaso de la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games de 2025 en Tailandia no solo dejó decepción, sino que también abrió la atención sobre la entrenadora Indra Sjafri. Con todas las instalaciones y el pleno apoyo de PSSI, los resultados obtenidos por Garuda Muda estuvieron lejos de las expectativas.

La selección nacional sub-22 fue eliminada temprano en la fase de grupos del fútbol masculino en los SEA Games 2025. Ivar Jenner y sus amigos sufrieron una derrota por 0-1 ante Filipinas en un partido crucial y luego ganaron por 3-1 a Myanmar.

Estos dos resultados no fueron suficientes para que Indonesia se clasificara como el mejor segundo clasificado de los tres grupos existentes. La atención pública también se centró en Indra Sjafri como la principal responsable de este fracaso. Además, PSSI ha brindado privilegios extraordinarios para apoyar los preparativos de la selección nacional sub-22.

Desde la temporada pasada, se han implementado regulaciones para los jugadores sub-22 en las competiciones nacionales para apoyar la regeneración. No solo eso, PSSI incluso decidió saltarse la jornada de la FIFA en noviembre para maximizar los preparativos para los SEA Games.

Como consecuencia, la selección absoluta perdió la oportunidad de sumar puntos FIFA, mientras que la selección sub-22 tampoco logró ganar en dos partidos de prueba contra Mali.

La gira de Lionel Messi por la India se vio empañada por incidentes violentos. Miles de fanáticos que llenaron el estadio Salt Lake, Kolkata, el sábado 13 de diciembre de 2025 expresaron su decepción después de que la megaestrella estuvo solo en el lugar por un corto tiempo.