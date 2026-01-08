Experto Sugiere Que El Subjefe De Policía Está Retenido Por 2 Personas Para Manejar La Región Este-Oeste De La República De Indonesia

Jacarta – Experto El profesor de criminología de la Universidad de Indonesia, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, durante una reunión con la Comisión III de la RPD RI propuso la creación de dos puestos como Jefe Adjunto de la Policía Nacional de la República de Indonesia (Subjefe de policía) para manejar región Indonesia oriental y occidental.

Según él, la presencia de dos funcionarios que se ocupan de los asuntos en dos partes de Indonesia acortará el período de control de la organización. De esa manera, aumentará la eficacia de la supervisión institucional.

Jefe de la Policía Nacional, General Pol. Listyo Sigit Prabowo visitó la sede de Kwitang Brimob Foto : División de Relaciones Públicas de ANTARA/HO-Polri.

«Sugiero, por ejemplo policia nacional «En la región oriental está el subjefe de policía A, por ejemplo en la región occidental está el subjefe de policía B», dijo Adrianus en el complejo parlamentario de Yakarta el jueves.

Dijo que diversas irregularidades cometidas por miembros de la Policía Nacional en el terreno serían más fáciles de monitorear para la máxima dirección. Además, el subjefe de policía también podrá detectar posibles irregularidades.

«Lo que antes era invisible era que solo había un jefe de policía, solo un subjefe de policía, con la presencia de dos subjefes de policía, se volvió más fácil de ver y al mismo tiempo se solucionó rápidamente», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión III de la RPD, RI Habiburokhman, dijo que primero asimilaría la propuesta. La Comisión III también seguirá recibiendo aportaciones de expertos pertinentes. reforma Policía Nacional.

«Habrá muchos más expertos presentes, que no sólo discutirán la reforma en la policía, sino también en la fiscalía y en los tribunales», afirmó Habiburokhman.

La Comisión III de la Cámara de Representantes formó un comité de trabajo (panja) para reformar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a saber, la Policía Nacional, la Fiscalía General y la Corte Suprema, convocando a líderes institucionales desde el Jefe de la Policía Nacional hasta el Fiscal General.

El subjefe de policía, el comisario general Pol Dedi Prasetyo (izquierda), en una reunión con la Comisión III de la RPD de RI Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria

La Panja se formó para acelerar el proceso de reforma y garantizar que se dé seguimiento a los esfuerzos de reforma institucional.

La Comisión III de la RPD RI también declaró que los esfuerzos para reformar los tres organismos encargados de hacer cumplir la ley eran urgentes. (Hormiga)