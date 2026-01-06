Experto revela 4 fases del rápido ataque estadounidense que paralizó la defensa de Venezuela

VIVA – El mundo internacional quedó conmocionado por la rápida operación militar. Estados Unidos de América (Estados Unidos), que se dice que es capaz de paralizar el poder militar. Venezuela en solo 2 horas 20 minutos la mañana del sábado 3 de enero de 2026.

Según el experto en defensa F. Harry Sampurno, ataque Demuestra un nivel de integración y velocidad de las operaciones modernas que deja a los sistemas de defensa convencionales casi sin tiempo para reaccionar.

F. Harry Sampurno, jefe de la División de Estudios del Foro de Comunicación de la Industria de Defensa (Forkominhan), evaluó que la operación denominada «Operación Resolución Absoluta» tenía como objetivo secuestrar al Presidente Maduro y su esposa, Cellia Flores, son un claro ejemplo de cómo la guerra moderna ya no se inicia con combates al aire libre, sino con el dominio del espectro informativo, cibernético y electromagnético.

«Aunque podríamos haberlo esperado, el mundo todavía quedó conmocionado cuando Estados Unidos (EE.UU.) en realidad llevó a cabo una agresión militar contra la soberanía de otros países y violó el derecho internacional en un estilo de ‘disparar primero, negociar después’, en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela», dijo Harry en su análisis, según lo informado por EntreMartes 6 de enero de 2026.

Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Harry enfatizó que Venezuela no es un país sin una defensa aérea capaz. El país latinoamericano opera aviones de combate Sukhoi Su-30MK2 de fabricación rusa, equipados con misiles Kh-31, así como F-16 Fighting Falcon Block 15 que siguen activos a través de modificaciones y canales de repuestos en el mercado negro.

Además, Venezuela cuenta con aviones de apoyo como el Hongdu K-8 Karakorum, un entrenador de combate ligero de fabricación china que suele utilizarse para patrullajes regionales y ataques terrestres ligeros.

Más tarde, Venezuela operó un sistema de radar en capas, comenzando con el P-18-2M (OTAN: Spoon Rest) de fabricación rusa, con señales VHF que se sabe que tienen la capacidad de detectar aviones furtivos. Luego, los JYL-1 y JY-27 fabricados en China se utilizan para la vigilancia del espacio aéreo de largo alcance y la alerta temprana.

En el sector de defensa aérea, Venezuela opera los radares especializados 9S15M2 Bill Board y 9S32ME Grill Pan (S-300VM), que son bastante sofisticados, así como el más móvil 9S18M1E Snow Drift (Buk-M2E). Mientras tanto, para la defensa puntual, el radar de doble banda Pantsir-S1 (EHF/UHF), que puede moverse rápidamente, se utiliza para detectar pequeñas amenazas, como drones o bombas inteligentes que se acercan a la base aérea.

«Entonces, ¿por qué todos estos equipos de defensa están aparentemente paralizados, indefensos para enfrentar la ‘Operación Resolución Absoluta’ que según Estados Unidos se llevó a cabo con éxito en sólo 2 horas y 20 minutos?» el dijo

Cuatro niveles de operación incapacitantes

Según Harry, el éxito de Estados Unidos reside en cuatro etapas sucesivas de operaciones que están interconectadas. Aunque el motivo inicial era asistir y acompañar a agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del FBI a cumplir órdenes judiciales para arrestar al presidente Maduro quien era acusado y sospechoso de contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.

Sin embargo, en general esta operación militar se llevó a cabo en 4 partes o etapas de la siguiente manera:

La primera etapa, fue un desvío en el Mar Caribe (Operación Lanza del Sur). Antes de que comenzaran las operaciones en tierra, el ejército estadounidense se había «calentado» atacando a decenas de barcos en el Caribe desde septiembre de 2025. Esto obligó a Venezuela a concentrar sus defensas aéreas en las zonas costeras, creando brechas en el espacio aéreo de la capital.

La segunda etapa Es un apagón total de los sistemas de radar y comunicaciones. Cerca de las 02.00 hora de Caracas, se produjo un corte eléctrico generalizado (Balckout) en Venexx. Harry cree que esto podría conducir fuertemente a un ciberataque a la infraestructura energética o al uso de un EMP de escala limitada, lo que haría que el radar y el centro de comando no pudieran funcionar instantáneamente.

La tercera etapa, Es un ataque aéreo de saturación. En situaciones sin electricidad ni radar, los avanzados sistemas de defensa aérea S-300VM y Buk-M2E se vuelven ineficaces porque no pueden fijar objetivos.

Aviones F-35 y F/A-18, apoyados por EA-18 Growlers, lanzaron ataques de precisión contra el centro de comunicaciones por radar del Cerro El Volcán, la Base Aérea La Carlota y el complejo militar Fuerte Tiuna (donde vive Maduro). Según los informes, varios aviones Su-30 y F-16 fueron destruidos antes de que pudieran despegar.

Mientras tanto, los helicópteros AH-64, MH-6 y AH-1Z dispararon para proteger el perímetro y destruir las baterías Buk-M2E y los vehículos blindados que transportaban el Pantsir-S1.

La cuarta etapa Es una operación de alta velocidad realizada por fuerzas especiales. Unidades Fuerza Delta (JSOC) se lanzó en paracaídas utilizando CH-47 y MH-60 con un perfil de vuelo bajo, evitando las amenazas restantes de radar activo y MANPADS. Un breve pero intenso operativo terrestre tuvo lugar en los alrededores de la residencia del presidente venezolano.

«La extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fue muy precisa en cuanto a lugar y ubicación, resultó en la muerte de alrededor de 30 guardias de seguridad del presidente Maduro y también se informó que varios soldados o agentes estadounidenses resultaron heridos en combate cuerpo a cuerpo en la residencia del presidente Maduro», dijo.

El presidente Maduro y su esposa, continuó Harry, fueron inmediatamente trasladados en avión desde Venezuela y terminaron en la oficina de la DEA en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, dijo que en toda la operación participaron más de 150 aviones integrados, creando una «sorpresa total» que dejó a los militares venezolanos sin tiempo para reaccionar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió los ataques de precisión de las tropas estadounidenses contra Venezuela. Dijo que las tropas estadounidenses habían practicado la evacuación de Maduro en una réplica del edificio.

«De hecho, construyeron una casa, idéntica a la casa en la que entraron, con los mismos detalles: todo el acero por todas partes», dijo Trump, quien afirmó que a las 23:46 hora local del viernes (03:46 GMT del sábado) dio luz verde para un ataque a Caracas.

El viernes por la noche, Caine dijo que «el tiempo está mejorando, abriendo un camino que sólo los aviadores más hábiles del mundo pueden navegar». En la operación participaron unos 150 aviones, que despegaron de 20 bases aéreas diferentes en todo el hemisferio occidental.

La Fuerza Delta del Ejército de EE.UU., una unidad de fuerzas especiales de élite, fue desplegada como vanguardia para llevar a cabo la operación para capturar a Maduro, dijeron funcionarios. Noticias CBS.

La operación se produce después de meses de despliegue militar estadounidense en la región, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios otros buques de guerra estacionados en el Caribe, así como de una serie de ataques mortales contra más de 30 barcos que, según el gobierno, transportaban drogas.